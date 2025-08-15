Ζέκα για Βαγιαννίδη: «Θα προσαρμοστεί πολύ καλά στην Σπόρτινγκ»

Ο Γιώργος Βαγιαννίδης είναι εδώ και περίπου δέκα ημέρες παίκτης της Σπόρτινγκ, με την πορτογαλική ομάδα να βλέπει τον Έλληνα διεθνή μπακ ως βασικό κομμάτι στα μακροπρόθεσμα πλάνα της.

Ο πρώην αρχηγός του Παναθηναϊκού και πρώην συμπαίκτης του Βαγιαννίδη μίλησε στην A Bola για τον 23χρονο δεξιό μπακ, τονίζοντας πως θα προσαρμοστεί καλά στη νέα του ομάδα.

Αναλυτικά όσα είπε ο Ζέκα για τον Βαγιαννίδη:

“Τα κύρια χαρακτηριστικά του Βαγιαννίδη είναι ότι είναι πολύ γρήγορος, πολύ τεχνικός. Έχει βελτιωθεί πολύ αμυντικά, αλλά θα έλεγα ότι είναι πολύ δυνατός και επιθετικά, γιατί μπορεί να αποφύγει παίκτες και είναι πολύ γρήγορος.

Μπορεί να προσαρμοστεί σε οποιοδήποτε σύστημα, αλλά η άμυνα τεσσάρων παικτών, με την οποία έχει παίξει περισσότερο, είναι ένα σύστημα που θα μπορούσε να είναι το καλύτερο γι’ αυτόν και πιστεύω ότι θα προσαρμοστεί πολύ καλά στη Σπόρτινγκ.

Μάλιστα, νομίζω ότι αργά ή γρήγορα θα γίνει βασικός, ακόμη και με ανταγωνισμό από τον Φρεσνέδα, ο οποίος κάνει πολύ καλό ξεκίνημα στη σεζόν, αλλά νομίζω ότι ο Βάγια θα μπορέσει να ξεκινήσει σύντομα.

Ο Βαγιαννίδης με ρώτησε πώς είναι η πόλη, πώς είναι ο σύλλογος, το γήπεδο, οι οπαδοί και μιλήσαμε λίγο γι’ αυτό. Ήταν πολύ ενθουσιασμένος που θα έπαιζε για τη Σπόρτινγκ και που θα έπαιζε μπροστά στους οπαδούς, στο Αλβαλάδε, που θα έφτανε στην Ακαδημία και που θα ήταν με τους νέους του συμπαίκτες. Ήταν πραγματικά ενθουσιασμένος.

Είναι σπουδαίος φίλος, ένα πολύ ταπεινό, αφοσιωμένο και σκληρά εργαζόμενο παιδί που, πάνω απ’ όλα, θέλει να κάνει σπουδαία καριέρα στο ποδόσφαιρο”.