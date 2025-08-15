ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ζέκα για Βαγιαννίδη: «Θα προσαρμοστεί πολύ καλά στην Σπόρτινγκ»

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Ζέκα για Βαγιαννίδη: «Θα προσαρμοστεί πολύ καλά στην Σπόρτινγκ»

Ο Γιώργος Βαγιαννίδης είναι εδώ και περίπου δέκα ημέρες παίκτης της Σπόρτινγκ, με την πορτογαλική ομάδα να βλέπει τον Έλληνα διεθνή μπακ ως βασικό κομμάτι στα μακροπρόθεσμα πλάνα της.

Ο πρώην αρχηγός του Παναθηναϊκού και πρώην συμπαίκτης του Βαγιαννίδη μίλησε στην A Bola για τον 23χρονο δεξιό μπακ, τονίζοντας πως θα προσαρμοστεί καλά στη νέα του ομάδα.

Αναλυτικά όσα είπε ο Ζέκα για τον Βαγιαννίδη:

“Τα κύρια χαρακτηριστικά του Βαγιαννίδη είναι ότι είναι πολύ γρήγορος, πολύ τεχνικός. Έχει βελτιωθεί πολύ αμυντικά, αλλά θα έλεγα ότι είναι πολύ δυνατός και επιθετικά, γιατί μπορεί να αποφύγει παίκτες και είναι πολύ γρήγορος.

Μπορεί να προσαρμοστεί σε οποιοδήποτε σύστημα, αλλά η άμυνα τεσσάρων παικτών, με την οποία έχει παίξει περισσότερο, είναι ένα σύστημα που θα μπορούσε να είναι το καλύτερο γι’ αυτόν και πιστεύω ότι θα προσαρμοστεί πολύ καλά στη Σπόρτινγκ.

Μάλιστα, νομίζω ότι αργά ή γρήγορα θα γίνει βασικός, ακόμη και με ανταγωνισμό από τον Φρεσνέδα, ο οποίος κάνει πολύ καλό ξεκίνημα στη σεζόν, αλλά νομίζω ότι ο Βάγια θα μπορέσει να ξεκινήσει σύντομα.

Ο Βαγιαννίδης με ρώτησε πώς είναι η πόλη, πώς είναι ο σύλλογος, το γήπεδο, οι οπαδοί και μιλήσαμε λίγο γι’ αυτό. Ήταν πολύ ενθουσιασμένος που θα έπαιζε για τη Σπόρτινγκ και που θα έπαιζε μπροστά στους οπαδούς, στο Αλβαλάδε, που θα έφτανε στην Ακαδημία και που θα ήταν με τους νέους του συμπαίκτες. Ήταν πραγματικά ενθουσιασμένος.

Είναι σπουδαίος φίλος, ένα πολύ ταπεινό, αφοσιωμένο και σκληρά εργαζόμενο παιδί που, πάνω απ’ όλα, θέλει να κάνει σπουδαία καριέρα στο ποδόσφαιρο”.

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

ΒΙΝΤΕΟ: Φοβερή πρεμιέρα στη Premier League - Σώθηκε με Κιέζα η Λίβερπουλ!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαιτητές… υπό κρίση

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ/ΦΩΤΟΣ: Συγκίνηση στο Άνφιλντ...

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Μπάγερν: Στασιμότητα στη μεταγραφή Βόλτεμαντε

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Απίστευτη Ζιρόνα - Χάρισε το τρίποντο στην Ράγιο Βαγιεκάνο

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

«Βόμβες» από Νούνο Σάντο: «Δεν είμαστε καθόλου έτοιμοι, έχουμε τεράστιο πρόβλημα»!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Λίβερπουλ: Η ενδεκάδα της πρωταθλήτριας Αγγλίας στην πρεμιέρα

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Εφιάλτης για τον Γκαζανίγκα: Διπλό αυτογκόλ, πέναλτι και κόκκινη σε μισή ώρα

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Μπαλέμπα... επίσημα τέλος για τη Γιουνάιτεντ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Μαρέσκα για μεταγραφή αμυντικού: «Ξέρουν στη διοίκηση τι θέλω, αλλά...»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ο Ράτζκοφ έδειξε στην ΑΕΚ πως θέλει φέτος τον Κακουλλή

ΑΡΗΣ

|

Category image

«ΜΠΑΜ» πριν ή μετά τον Ερυθρό Αστέρα;

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Πήρε τηλέφωνο ν' απολογηθεί για τη μεταγραφή που δεν έγινε!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Η παρακάμερα της ΑΕΚ για το παιχνίδι με τον Άρη

Ελλάδα

|

Category image

Ανέβηκε στη 16η στο Μάρστραντ ο Κοντίδης

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Διαβαστε ακομη