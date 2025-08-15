ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Πρεμιέρα με ματσάρες στη La Liga

Πέρασαν μήνες, πέρασαν ημέρες, αλλά η La Liga επιστρέφει ξανά!

Το ισπανικό πρωτάθλημα, ένα εκ των κορυφαίων του πλανήτη, είναι και πάλι εδώ και κάνει πρεμιέρα απόψε με τρία φαβορί, πολλές επικείμενες εκπλήξεις, αλλά και αρκετά ερωτηματικά.

Με 20 ομάδες εκ των οποίων τρεις νεοφώτιστες, εκατοντάδες ποδοσφαιριστές, εξαιρετικοί προπονητές, αλλά... ένας θα είναι στο τέλος της διαδρομής ο πρωταθλητής.

Η πρεμιέρα λοιπόν είναι απόψε στις 20:00 στην Καταλονία, εκεί όπου η Τζιρόνα θα φιλοξενήσει τη Ράγιο Βαγιεκάνο, ενώ στις 22:30 στο «Θεράμικα» η Βιγιαρεάλ υποδέχεται τη νεοφώτιστη Οβιέδο.

Σε ό,τι αφορά τους «μεγάλους», η πρωταθλήτρια Μπαρτσελόνα, ταξιδεύει νότια για να αντιμετωπίσει τη Μαγιόρκα, ενώ η Ατλέτικο θα παίξει το βράδυ της Κυριακής στο «RCD Stadium» κόντρα στην Εσπανιόλ. Δύσκολη εξόρμηση για τη Σεβίλλη του Ματίας Αλμέιδα που θα κοντραριστεί με την Μπιλμπάο του Ερνέστο Βαλβέρδε, ενώ η Ρεάλ Μαδρίτης, έχοντας μπει σε νέα εποχή με τον Τσάμπι Αλόνσο στον πάγκο, θα φιλοξενήσει το βράδυ της Τρίτης στο «Σαντιάγο Μπερναμπέου» την Οσασούνα.

To πρόγραμμα της 1ης αγωνιστικής:

Παρασκευή 15/8

Tζιρόνα-Ράγιο Βαγιεκάνο (20:00)

Βιγιαρέαλ-Οβιέδο (22:30)

 

Σάββατο 16/8

Μαγιόρκα-Μπαρτσελόνα (20:30)

Αλαβές-Λεβάντε (22:30)

Βαλένθια-Ρεάλ Σοσιεδάδ (22:30)

 

Κυριακή 17/8

Θέλτα-Χετάφε (18:00)

Μπιλμπάο-Σεβίλλη (20:30)

Εσπανιόλ-Ατλέτικο (22:30)

 

Δευτέρα 18/8

Έλτσε-Μπέτις (22:00)

 

Τρίτη 19/8

Ρεάλ Μαδρίτης-Οσασούνα

 

To πρόγραμμα της 2ης αγωνιστικής:

Παρασκευή 22/8

Μπέτις-Αλαβές (22:30)

Σάββατο 23/8

Mαγιόρκα-Θέλτα

Ατλέτικο-Έλτσε

Λεβάντε-Μπαρτσελόνα

 

Κυριακή 24/8

Οσασούνα-Βαλένθια

Βιγιαρεάλ-Τζιρόνα

Σοσιεδάδ-Εσπανιόλ

Οβιέδο-Ρεάλ Μαδρίτης

 

Δευτέρα 25/8

Μπιλμπάο-Ράγιο Βαγιεκάνο

Σεβίλλη-Χετάφε

 

