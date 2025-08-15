Δεύτερη ευκαιρία για εισιτήρια για το παιχνίδι Ελλάδα-Ιταλία στη Λεμεσό!

Δύο εβδομάδες πριν το πρώτο τζάμπολ στο FIBA EuroBasket 2025 και η FIBA επέστρεψε αριθμό εισιτηρίων σε τέσσερις αγώνες της Εθνικής Ελλάδας, ανάμεσα τους και για το sold out ματς της Ελλάδας με την Ιταλία στις 28 Αυγούστου.

Έτσι, οι φίλαθλοι έχουν μια δεύτερη ευκαιρία να δουν από κοντά στο Αθλητικό κέντρο Σπύρος Κυπριανού στη Λεμεσό, έναν από τους πιο «καυτούς» αγώνες της διοργάνωσης, αυτό ανάμεσα στην Επίσημη Αγαπημένη του Βασίλη Σπανούλη και τους Ατζούρι του Τζιανμάρκο Ποτσέκο!

Πέραν από τα εισιτήρια του Ελλάδα-Ιταλία, η FIBA αποδέσμευσε και θέσεις στις κατηγορίες 2 και 3 και σε άλλους τρεις αγώνες της Ελλάδας, κόντρα σε Βοσνία, Κύπρο και Γεωργία.

Ως είθισται σε κάθε μεγάλη διοργάνωση, η παγκόσμια ομοσπονδία δεσμεύει για δικές της ανάγκες, προς χορηγούς, προσκεκλημένους και συνεργάτες, έναν αριθμό εισιτηρίων. Και, όπως ενημέρωσε η FIBA την Οργανωτική Επιτροπή, επέστρεψε αριθμό εισιτηρίων για τα τέσσερα πιο πάνω παιχνίδια, τα οποία διατίθενται άμεσα στο κοινό, μέσω της more.com.

Πέραν από τον αγώνα της Ελλάδας με την Ιταλία την Πέμπτη 28 Αυγούστου στις 21:30, το οποίο έγινε sold out πριν δύο μήνες, οι φίλαθλοι μπορούν να πάρουν τα εισιτήρια τους για άλλα τρία παιχνίδια της «γαλανόλευκης», στη more.com, στο https://www.more.com/cy-el/tickets/sports/fiba-eurobasket-2025/

Θυμίζουμε πως το πέμπτο χρονικά ματς της Ελλάδας στη Λεμεσό, αυτό με την Ισπανία στις 4 Σεπτεμβρίου, είναι sold out.

Συγκεκριμένα, οι φίλαθλοι μπορούν να κλείσουν θέση να δουν τους αγώνες:

· Ελλάδα-Ιταλία (Πέμπτη 28/08, 21:30)

· Κύπρος-Ελλάδα (Σάββατο 30/08, 18:15)

· Γεωργία-Ελλάδα (Κυριακή 31/08, 15:00)

· Ελλάδα-Βοσνία και Ερζεγοβίνη (Τρίτη 02/09, 15:00)

Η μεγαλύτερη αθλητική διοργάνωση που έγινε ποτέ στην Κύπρο, το FIBA EuroBasket 2025, θα πραγματοποιηθεί από τις 28 Αυγούστου και 4 Σεπτεμβρίου 2025, στο Αθλητικό κέντρο Σπύρος Κυπριανού. Εισιτήρια πωλούνται στη more.com, στο https://www.more.com/cy-el/tickets/sports/fiba-eurobasket-2025/