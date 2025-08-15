ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Δεύτερη ευκαιρία για εισιτήρια για το παιχνίδι Ελλάδα-Ιταλία στη Λεμεσό!

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Δεύτερη ευκαιρία για εισιτήρια για το παιχνίδι Ελλάδα-Ιταλία στη Λεμεσό!

Δύο εβδομάδες πριν το πρώτο τζάμπολ στο FIBA EuroBasket 2025 και η FIBA επέστρεψε αριθμό εισιτηρίων σε τέσσερις αγώνες της Εθνικής Ελλάδας, ανάμεσα τους και για το sold out ματς της Ελλάδας με την Ιταλία στις 28 Αυγούστου.

Έτσι, οι φίλαθλοι έχουν μια δεύτερη ευκαιρία να δουν από κοντά στο Αθλητικό κέντρο Σπύρος Κυπριανού στη Λεμεσό, έναν από τους πιο «καυτούς» αγώνες της διοργάνωσης, αυτό ανάμεσα στην Επίσημη Αγαπημένη του Βασίλη Σπανούλη και τους Ατζούρι του Τζιανμάρκο Ποτσέκο!

Πέραν από τα εισιτήρια του Ελλάδα-Ιταλία, η FIBA αποδέσμευσε και θέσεις στις κατηγορίες 2 και 3 και σε άλλους τρεις αγώνες της Ελλάδας, κόντρα σε Βοσνία, Κύπρο και Γεωργία.

Ως είθισται σε κάθε μεγάλη διοργάνωση, η παγκόσμια ομοσπονδία δεσμεύει για δικές της ανάγκες, προς χορηγούς, προσκεκλημένους και συνεργάτες, έναν αριθμό εισιτηρίων. Και, όπως ενημέρωσε η FIBA την Οργανωτική Επιτροπή, επέστρεψε αριθμό εισιτηρίων για τα τέσσερα πιο πάνω παιχνίδια, τα οποία διατίθενται άμεσα στο κοινό, μέσω της more.com.

Πέραν από τον αγώνα της Ελλάδας με την Ιταλία την Πέμπτη 28 Αυγούστου στις 21:30, το οποίο έγινε sold out πριν δύο μήνες, οι φίλαθλοι μπορούν να πάρουν τα εισιτήρια τους για άλλα τρία παιχνίδια της «γαλανόλευκης», στη more.com, στο https://www.more.com/cy-el/tickets/sports/fiba-eurobasket-2025/

Θυμίζουμε πως το πέμπτο χρονικά ματς της Ελλάδας στη Λεμεσό, αυτό με την Ισπανία στις 4 Σεπτεμβρίου, είναι sold out.

Συγκεκριμένα, οι φίλαθλοι μπορούν να κλείσουν θέση να δουν τους αγώνες:

·       Ελλάδα-Ιταλία (Πέμπτη 28/08, 21:30)

·       Κύπρος-Ελλάδα (Σάββατο 30/08, 18:15)

·       Γεωργία-Ελλάδα (Κυριακή 31/08, 15:00)

·       Ελλάδα-Βοσνία και Ερζεγοβίνη (Τρίτη 02/09, 15:00)

Η μεγαλύτερη αθλητική διοργάνωση που έγινε ποτέ στην Κύπρο, το FIBA EuroBasket 2025, θα πραγματοποιηθεί από τις 28 Αυγούστου και 4 Σεπτεμβρίου 2025, στο Αθλητικό κέντρο Σπύρος Κυπριανού. Εισιτήρια πωλούνται στη more.com, στο  https://www.more.com/cy-el/tickets/sports/fiba-eurobasket-2025/

Κατηγορίες

ΚυπροςΚΥΠΡΟΣ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

ΒΙΝΤΕΟ: Φοβερή πρεμιέρα στη Premier League - Σώθηκε με Κιέζα η Λίβερπουλ!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαιτητές… υπό κρίση

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ/ΦΩΤΟΣ: Συγκίνηση στο Άνφιλντ...

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Μπάγερν: Στασιμότητα στη μεταγραφή Βόλτεμαντε

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Απίστευτη Ζιρόνα - Χάρισε το τρίποντο στην Ράγιο Βαγιεκάνο

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

«Βόμβες» από Νούνο Σάντο: «Δεν είμαστε καθόλου έτοιμοι, έχουμε τεράστιο πρόβλημα»!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Λίβερπουλ: Η ενδεκάδα της πρωταθλήτριας Αγγλίας στην πρεμιέρα

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Εφιάλτης για τον Γκαζανίγκα: Διπλό αυτογκόλ, πέναλτι και κόκκινη σε μισή ώρα

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Μπαλέμπα... επίσημα τέλος για τη Γιουνάιτεντ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Μαρέσκα για μεταγραφή αμυντικού: «Ξέρουν στη διοίκηση τι θέλω, αλλά...»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ο Ράτζκοφ έδειξε στην ΑΕΚ πως θέλει φέτος τον Κακουλλή

ΑΡΗΣ

|

Category image

«ΜΠΑΜ» πριν ή μετά τον Ερυθρό Αστέρα;

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Πήρε τηλέφωνο ν' απολογηθεί για τη μεταγραφή που δεν έγινε!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Η παρακάμερα της ΑΕΚ για το παιχνίδι με τον Άρη

Ελλάδα

|

Category image

Ανέβηκε στη 16η στο Μάρστραντ ο Κοντίδης

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Διαβαστε ακομη