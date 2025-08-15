ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Συνολικά ΑΕΚ, οι λεπτομέρειες επίσης

ΑΝΔΡΕΑΣ ΨΑΛΤΗΣ

Δημοσιευτηκε:

Συνολικά ΑΕΚ, οι λεπτομέρειες επίσης

Οκ, συνολικά μπορούμε να πούμε πως πέρασε η καλύτερη ομάδα στο ζευγάρι Άρης - ΑΕΚ Αθηνών.

Η διαφορά στη δυναμική ωστόσο των δύο ομάδων δεν φάνηκε να είναι και πολύ μεγάλη. Ο Άρης βρέθηκε δύο φορές στα σχοινιά, μία στο «Αλφαμέγα» και μία στη Νέα Φιλαδέλφεια καταφέρνοντας να αντιδράσει σε αμφότερες τις περιπτώσεις. Έκανε το 0-2, 2-2 και το 1-0, 1-1 ενώ λίγο έλειψε να κάνει και το 2-1, 2-2 αν η οβίδα του Κοκόριν δεν σταμάτησε στο σύμμαχο δοκάρι του Στρακόσια.

Εντούτοις, όταν ο Νίκολιτς άλλαξε το σύστημά του (το έκανε και στο «Αλφαμέγα» στο δεύτερο μέρος και από τότε δεν απειλήθηκε) η ΑΕΚ έβαλε δύο γκολ και κατάφερε να πάρει αυτή την πρόκριση. Μάλιστα αν ο Κοϊτά δεν έβρισκε τον Βανά στο εξ επαφής σουτ του, θα μπορούσε να βάλει κι άλλο γκολ.

Ο Άρης, στάθηκε όπως τον περιμέναμε εμείς που τον ξέρουμε στην Αθήνα. Δηλαδή μάγκικα. Μπήκε δυνατά γιατί ο Ράτζκοφ ήταν διαβασμένος. Και όταν το πλάνο της ΑΕΚ χάλασε νωρίς (τραυματισμός Περέιρα), πήγε να αιφνιδιάσει. Το είπαμε ξανά, αν ο Άρης κατάφερνε τα προηγηθεί στην «ΟΠΑΠ Αρένα», τα πράγματα ενδεχομένως να εξελίσσοταν πολύ διαφορετικα. Δεν τα κατάφερε.

Αυτό που κατάφερε ήταν και πάλι να αντιδράσει. Ο Κβιλιτάια ισοφάρισε εκμεταλλευόμενος τη λάθος εκτίμηση του Ρότα να κάνει πέναλτι σ΄ένα παίκτη που είχε πλάτη το τέρμα και προκάλεσε εκ νέου άγχος στους κιτρινόμαυρους.

Οι λεπτομέρειες δεν ήταν επίσης με τον Άρη. Ο Βανά κάνει λάθος εκτίμηση στη φάση του γκολ του Κουτέσα. Δεν μας έδειξε να τρώει τέτοια γκολ ο έμπειρος τερματοφύλακας. Ο Κοκόριν βρίσκει το δοκάρι και άλλοι ποδοσφαιριστές όπως ο Μαρχίεφ στο πρώτο μέρος, δεν σημάδεψαν σωστά στις ευκαιρίες που βρήκε η κυπριακή ομάδα.

Και από την στιγμή που μιλάμε για λεπτομέρειες σ΄ένα τέτοιο ζευγάρι και έπειτα από δύο τέτοια ματς που στο τέλος η πρόκριση κρίθηκε στο 120΄, σημαίνει κάτι για τον Άρη. Διότι οι λεπτομέρειες στο ποδόσφαιρο ΠΟΤΕ δεν είναι ενάντια σε μία ομάδα μόνο.

 

 

Κατηγορίες

ΑΡΗΣΑποψεις

Tags

ΑΕΚΑΡΗΣΑΕΚ ΑΘΗΝΩΝΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

ΒΙΝΤΕΟ: Φοβερή πρεμιέρα στη Premier League - Σώθηκε με Κιέζα η Λίβερπουλ!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαιτητές… υπό κρίση

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ/ΦΩΤΟΣ: Συγκίνηση στο Άνφιλντ...

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Μπάγερν: Στασιμότητα στη μεταγραφή Βόλτεμαντε

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Απίστευτη Ζιρόνα - Χάρισε το τρίποντο στην Ράγιο Βαγιεκάνο

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

«Βόμβες» από Νούνο Σάντο: «Δεν είμαστε καθόλου έτοιμοι, έχουμε τεράστιο πρόβλημα»!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Λίβερπουλ: Η ενδεκάδα της πρωταθλήτριας Αγγλίας στην πρεμιέρα

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Εφιάλτης για τον Γκαζανίγκα: Διπλό αυτογκόλ, πέναλτι και κόκκινη σε μισή ώρα

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Μπαλέμπα... επίσημα τέλος για τη Γιουνάιτεντ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Μαρέσκα για μεταγραφή αμυντικού: «Ξέρουν στη διοίκηση τι θέλω, αλλά...»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ο Ράτζκοφ έδειξε στην ΑΕΚ πως θέλει φέτος τον Κακουλλή

ΑΡΗΣ

|

Category image

«ΜΠΑΜ» πριν ή μετά τον Ερυθρό Αστέρα;

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Πήρε τηλέφωνο ν' απολογηθεί για τη μεταγραφή που δεν έγινε!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Η παρακάμερα της ΑΕΚ για το παιχνίδι με τον Άρη

Ελλάδα

|

Category image

Ανέβηκε στη 16η στο Μάρστραντ ο Κοντίδης

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Διαβαστε ακομη