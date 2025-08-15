Tα νεότερα για τους... νέους ΑΕΛίστες και ποιοι δεν θα παίξουν στο φιλικό

Ενσωματώνονται σιγά-σιγά και οι δυο νέοι της ΑΕΛ στις προπονήσεις.

Ήδη σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση ο Νταβόρ βρίσκεται στην Κύπρο, ενώ ο Νατέλ θα αφιχθεί μέσα στην άλλη εβδομάδα οικογενειακώς από Βραζιλία.

Από εκεί και πέρα, ενόψει του αυριανού φιλικού με τον Εθνικό στο Δασάκι (19:00) δεν υπολογίζονται από τον Πάολο Τραμετσάνι ο Ζόκε λόγους ξεκούρασης, και ο Ιμανισίμγουε λόγω μιας μυϊκής ενόχλησης στον προσαγωγό.

Επιστρέφουν κανονικά Κονσεισάο και Μπόγκταν οι οποίοι απουσίασαν στον τελευταίο φιλικό αγώνα με Ακρίτα.

Εισιτήρια θα πωλούνται μόνο στα ταμεία του γηπέδου από τις 17:30. Γενική είσοδος €10 και παιδιά €2. Σημειώνεται ότι ο αγώνας δεν θα είναι τηλεοπτικός.