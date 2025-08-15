Όμορφος δεν είναι, αλλά...

Αναμφισβήτητα ένας αποκλεισμός ποτέ δεν είναι όμορφος.

Δεν παύει όμως, για μία ομάδα όπως ο Άρης που πριν μερικά χρόνια πάλευε για την παραμονή του στην Α' κατηγορία, να είναι τεράστιο επίτευγμα που έφθασε στο σημείο να κοντράρει ομάδες όπως η ΑΕΚ Αθηνών και μάλιστα κυνηγώντας την πρόκριση μέχρι την παράταση.

Στην τρίτη ευρωπαϊκή της παρουσία η «Ελαφρά Ταξιαρχία» έχασε την ευκαιρία να βρεθεί ένα βήμα πριν από τη δεύτερη συμμετοχή της σε ευρωπαϊκό όμιλο (σ.σ. τη σεζόν 2023-24 είχε συμμετάσχει σε αυτούς του Europa League).

Πλέον το στοίχημα για την ομάδα του Αρτσιόμ Ράτζκοφ μεταφέρεται στις εγχώριες διοργανώσεις. Εκεί που οι βλέψεις είναι και πάλι υψηλές.