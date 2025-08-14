Οριστικό: Ο Σιμάνσκι στην Λέγκια Βαρσοβίας

Πλέον μένει μόνο η επίσημη ανακοίνωση των Πολωνών για να οριστικοποιηθεί και τυπικά η μεταγραφή του ποδοσφαιριστή στην Λέγκια.

Ο Νταμιάν Σιμάνσκι είχε αποκτηθεί τον Γενάρη του 2020 με την μορφή δανεισμού από την Αχμάτ Γκρόζνι ενώ έξι μήνες μετά η ΑΕΚ είχε ενεργοποιήσει την οψιόν αγοράς του. Με την Ένωση, έχει καταγράψει 190 παιχνίδια, 11 γκολ και 12 ασίστ, ενώ πανηγύρισε την κατάκτηση του νταμπλ τη σεζόν 2022/2023, αποτελώντας μέσα σε αυτή την πενταετία και αρχηγός του Δικεφάλου.

