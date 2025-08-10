ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Η Ίντερ πουλάει… τρέλα: Κάνει μπάσιμο για Ντοναρούμα!

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Η Ίντερ πουλάει… τρέλα: Κάνει μπάσιμο για Ντοναρούμα!

Η Ίντερ ξεκίνησε επαφές με τον Τζιανλουίτζι Ντοναρούμα, ώστε να τον πείσει να υπογράψει μαζί της για τα επόμενα χρόνια.

Η Ίντερ για την ώρα δεν έχει κάνει κάποια πολύ μεγάλη ή σημαντική μεταγραφή. Τουλάχιστον μέχρι και σήμερα. Ωστόσο, όπως έκανε γνωστό το «ESPN» οι Μιλανέζοι δουλεύουν πάνω σε κάτι σπουδαίο. Αν και εφόσον γίνει πραγματικότητα. Παρόλα αυτά μόνο απλό και εύκολο δεν φαντάζει το θέμα της απόκτησης του Τζιανλουίτζι Ντοναρούμα.

Η ιταλική ομάδα επιθυμεί να τον αποκτήσει. Μιας και η Παρί Σεν Ζερμέν, μετά την αγορά του Σεβαλιέ, ναι μεν υπολογίζει τον έμπειρο τερματοφύλακα. Αλλά δεν θα είναι εκείνος στα βασικά πλάνα του Λουίς Ενρίκε για τη νέα σεζόν. Παρά το γεγονός ότι τόσο πέρυσι, αλλά και πιο παλιά οι εμφανίσεις του ήταν και παραμένουν σε υψηλό επίπεδο.

Η Ίντερ δεν παίζει μόνη της για τον Ντοναρούμα. Αυτό το ξέρει καλά. Όπως έκανε γνωστό το «ESPN» για τον Ιταλό κίπερ υπάρχει ενδιαφέρον από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και από την Τσέλσι. Οι δύο σύλλογοι της Premier League είναι γνωστό ότι ψάχνουν έναν έμπειρο και ταλαντούχο τερματοφύλακα, Μιας και μόνο έτσι θα ανεβάσουν ακόμη περισσότερο το επίπεδο. Παράλληλα, οι ομάδες από το Νησί μπορούν να προσφέρουν συμβόλαιο με καλύτερες οικονομικές απολαβές στον Ιταλό κίπερ.

Δεν είναι μόνο ο Τζιανλουίτζι Ντοναρούμα που μπορεί να νιώθει αδικία. Μπορεί να μιλήσει για εκείνη. Κάτι ανάλογο θα έλεγε κανείς ισχύει και για τον Γιαν Ζόμερ. Ο Ελβετός πέρυσι έκανε πολλά και σημαντικά ματς. Ήταν ένας από τους πρωταγωνιστές της Ίντερ και ένας από τους λόγους που νίκησε- πέρασε το εμπόδιο της Μπαρτσελόνα στα ημιτελικά του Champions League.

Παρόλα αυτά οι άνθρωποι του συλλόγου δείχνουν να πιστεύουν περισσότερο στον Ντοναρούμα. Άλλωστε υπάρχει και η μεγάλη διαφορά ηλικίας που είναι υπέρ του Ιταλού που ήταν και παραμένει νεότερος κατά πολύ του Ελβετού σε αυτή την άτυπη μονομαχία. Ωστόσο, δεν θα πρέπει να ξεχνάμε και κάτι άλλο.

Το… παρελθόν του. Το παρελθόν του Ντοναρούμα είχε τα χρώματα της Μίλαν και δεν αποκλείεται να υπάρχουν αντιδράσεις αν η Ίντερ τον αποκτήσει από τον κόσμο της.

sportsking.gr 

 

 

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Προτάθηκε στην Ίντερ ο Έσε του Ολυμπιακού σύμφωνα με τους Ιταλούς

Ελλάδα

|

Category image

Δευτέρα βράδυ ο αγώνας του Τσιτσιπά με τον Μπονζί στο Σινσινάτι

Τένις

|

Category image

Η... μισή Εθνική Ελλάδας δέχθηκε βαριά ήττα από το Ισραήλ και αποχαιρέτησε την Κύπρο χωρίς νίκη

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Νέο ΤΖΑΚΠΟΤ και νέα... εκτόξευση στο ΤΖΟΚΕΡ!

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Η σφραγίδα Μπεργκ άρχισε να μπαίνει...

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Το US Open... «μοιράζει χρήμα» με τη σέσουλα!

Τένις

|

Category image

«Θύματα» οι νεαροί παίκτες

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Η Παολίνι λύγισε τη Σάκκαρη στο Σινσινάτι

Τένις

|

Category image

Έγινε... φόβητρο η Κύπρος!

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Bραχίμης: «Πιστεύουμε πως τέθηκαν οι βάσεις»

ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ

|

Category image

Σπουδαίο διπλό στη Βιέννη για την υποψήφια αντίπαλο της Ομόνοιας

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Άλλο επίπεδο η Σερβία, συνέτριψε την Εθνική μας και έκανε το δύο στα δύο στο ECOMMBX Cup

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

7ος κορυφαίος έφηβος στο τριπλούν στην Ευρώπη ο Άστζιαν

ΣΤΙΒΟΣ

|

Category image

Τρόπαιο με «ήρωα» τον Χέντερσον για την Πάλας, πήρε την... παρτίδα στα πέναλτι κόντρα στη Λίβερπουλ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Σοκ στο 90+4΄ για την Άντερλεχτ

ΑΡΗΣ

|

Category image

Διαβαστε ακομη