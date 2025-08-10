Η Ίντερ πουλάει… τρέλα: Κάνει μπάσιμο για Ντοναρούμα!

Η Ίντερ για την ώρα δεν έχει κάνει κάποια πολύ μεγάλη ή σημαντική μεταγραφή. Τουλάχιστον μέχρι και σήμερα. Ωστόσο, όπως έκανε γνωστό το «ESPN» οι Μιλανέζοι δουλεύουν πάνω σε κάτι σπουδαίο. Αν και εφόσον γίνει πραγματικότητα. Παρόλα αυτά μόνο απλό και εύκολο δεν φαντάζει το θέμα της απόκτησης του Τζιανλουίτζι Ντοναρούμα.

Η ιταλική ομάδα επιθυμεί να τον αποκτήσει. Μιας και η Παρί Σεν Ζερμέν, μετά την αγορά του Σεβαλιέ, ναι μεν υπολογίζει τον έμπειρο τερματοφύλακα. Αλλά δεν θα είναι εκείνος στα βασικά πλάνα του Λουίς Ενρίκε για τη νέα σεζόν. Παρά το γεγονός ότι τόσο πέρυσι, αλλά και πιο παλιά οι εμφανίσεις του ήταν και παραμένουν σε υψηλό επίπεδο.

Η Ίντερ δεν παίζει μόνη της για τον Ντοναρούμα. Αυτό το ξέρει καλά. Όπως έκανε γνωστό το «ESPN» για τον Ιταλό κίπερ υπάρχει ενδιαφέρον από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και από την Τσέλσι. Οι δύο σύλλογοι της Premier League είναι γνωστό ότι ψάχνουν έναν έμπειρο και ταλαντούχο τερματοφύλακα, Μιας και μόνο έτσι θα ανεβάσουν ακόμη περισσότερο το επίπεδο. Παράλληλα, οι ομάδες από το Νησί μπορούν να προσφέρουν συμβόλαιο με καλύτερες οικονομικές απολαβές στον Ιταλό κίπερ.

Δεν είναι μόνο ο Τζιανλουίτζι Ντοναρούμα που μπορεί να νιώθει αδικία. Μπορεί να μιλήσει για εκείνη. Κάτι ανάλογο θα έλεγε κανείς ισχύει και για τον Γιαν Ζόμερ. Ο Ελβετός πέρυσι έκανε πολλά και σημαντικά ματς. Ήταν ένας από τους πρωταγωνιστές της Ίντερ και ένας από τους λόγους που νίκησε- πέρασε το εμπόδιο της Μπαρτσελόνα στα ημιτελικά του Champions League.

Παρόλα αυτά οι άνθρωποι του συλλόγου δείχνουν να πιστεύουν περισσότερο στον Ντοναρούμα. Άλλωστε υπάρχει και η μεγάλη διαφορά ηλικίας που είναι υπέρ του Ιταλού που ήταν και παραμένει νεότερος κατά πολύ του Ελβετού σε αυτή την άτυπη μονομαχία. Ωστόσο, δεν θα πρέπει να ξεχνάμε και κάτι άλλο.

Το… παρελθόν του. Το παρελθόν του Ντοναρούμα είχε τα χρώματα της Μίλαν και δεν αποκλείεται να υπάρχουν αντιδράσεις αν η Ίντερ τον αποκτήσει από τον κόσμο της.

sportsking.gr