Παρακολουθώντας το σπουδαίο γεγονός του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Στίβου, μπήκα κάπως στη θέση αυτών των αθλητών που όταν κάνουν μία άκυρη εκκίνηση, λένε «αντίο». Και το θεωρώ λιγάκι άδικο, μιας και, όπως και στη ζωή, όλοι αξίζουν μία δεύτερη ευκαιρία. Ίσως θα έπρεπε να αλλάξει αυτός ο κανονισμός, μιας και τόσος κόπος πετάγεται στα σκουπίδια σε μία στιγμή για λίγα κλάσματα του δευτερολέπτου.

Ναι, δεν λέω, οφείλουν να είναι προσεχτικοί. Όμως, δεν είναι μάθημα συγκέντρωσης αλλά αγώνισμα κούρσας και αντοχής.

Με τη δεύτερη ευκαιρία μπορείς να διεκδικήσεις ακόμη και όταν αργήσεις να φύγεις από τον βατήρα εκκίνησης, ενώ, όπως ισχύει τώρα, όλα χάνονται και ας είσαι ο καλύτερος του αγωνίσματος.

Κρίστοφερ