Νικήτριες οι Αμερικανίδες στη σκυταλοδρομία 4Χ400 γυναικών

Οι ΗΠΑ κυριάρχησαν στον τελικό γυναικών στη σκυταλοδρομία 4Χ400 -που ακολούθησε εκείνη των ανδρών-στον βρεγμένο στίβο, με την πρωταθλήτρια 400 μέτρων, Σίντνεϊ Μακ Λάφλιν -Λεβρόν, να τους δίνει το χρυσό μετάλλιο σε χρόνο 3.16.61.

Οι Αμερικανίδες ολοκλήρωσαν τον πρώτο γύρο ισόπαλες με τις Τζαμαϊκανές, αλλά η Λίνα Ίρμπι-Τζάκσον έτρεξε σε ένα δυνατό δεύτερο σκέλος δίνοντας στην ομάδα της ένα άνετο προβάδισμα, το οποίο διεύρυναν και οι δύο τελευταίες συναθλήτριές της.

Οι Τζαμαϊκανές διατήρησαν τη δεύτερη θέση σε χρόνο 3.19.25, παρά τις προσπάθειες της «χρυσής» ολυμπιονίκης των 400 μέτρων μετ' εμποδίων, Φέρνκε Μπολ, στο τελικό σκέλος για τις Ολλανδές πρωταθλήτριες, οι οποίες τερμάτισαν τρίτες σε χρόνο 3.20.18.