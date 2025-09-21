Αναβλήθηκε λόγω καιρού το Μαρσέιγ - Παρί Σεν Ζερμέν

Την αναβολή της αναμέτρησης της Μαρσέιγ με την Παρί Σεν Ζερμέν που ήταν προγραμματισμένη για το βράδυ της Κυριακής αποφάσισε η γαλλική λίγκα.

Οι μετεωρολογικές προβλέψεις που κάνουν λόγο για σοβαρή περίπτωση έκτακτων καιρικών φαινομένων (καταιγίδες και θυελλώδεις άνεμοι) στην περιοχή της Μασσαλίας το βράδυ της Κυριακής επέβαλλαν την αναβολή της αναμέτρησης αφού εκτιμήθηκε ότι δεν υπάρχει λόγος να τεθεί σε κίνδυνο η ασφάλεια 65.000 θεατών που αναμένονταν στο Βελοντρόμ.

