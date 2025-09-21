ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

«Αυλαία» με θρίλερ στη δισκοβολία και νικητή τον Σουηδό Σταλ

«Αυλαία» με θρίλερ στη δισκοβολία και νικητή τον Σουηδό Σταλ

ιστορικό μετάλλιο για τη Σαμόα

Με έναν... ασυνήθιστο τρόπο ολοκληρώθηκε το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στίβου, που φιλοξενήθηκε στο Τόκιο. Το πρόγραμμα της διοργάνωσης θα έκλεινε -ως είθισται- με σκυταλοδρομία (συγκεκριμένα τα 4Χ100μ. ανδρών), όμως η έντονη βροχόπτωση είχε ως συνέπεια να πάρει μετάθεση κατά δύο ώρες ο τελικός της δισκοβολίας ανδρών, που ήταν αρχικά προγραμματισμένος για τις 14:10 ώρα Ελλάδας και τελικά άρχισε γύρω στις 4 μ.μ. Ετσι, οι δώδεκα φιναλίστ του αγωνίσματος είχαν την ευκαιρία να «ρίξουν την αυλαία» του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος και μάλιστα πρόσφεραν μεγάλο... σασπένς. 

Ο Λιθουανός Μίκολας Αλέκνα, που φέτος σημείωσε παγκόσμιο ρεκόρ με 75,56μ., ήταν σταθερά μπροστά στον αγώνα, έχοντας ρίξει 67,84μ., όμως στην τελευταία του προσπάθεια ο Ντάνιελ Σταλ έστειλε το δίσκο στα 70,47μ. και διατήρησε τον τίτλο που είχε κερδίσει πριν δύο χρόνια στη Βουδαπέστη. Συνολικά είναι το τρίτο χρυσό μετάλλιο σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα για τον 33χρονο αθλητή (που είχε κερδίσει και το 2019 στη Ντόχα), στο ίδιο στάδιο όπου πριν τέσσερα χρόνια αναδείχθηκε «χρυσός» Ολυμπιονίκης.

Ο Αλέκνα δεν κατάφερε να απαντήσει με την τελευταία βολή του και αρκέστηκε στο δεύτερο σκαλί του βάθρου, ενώ η μεγάλη έκπληξη ήρθε από τον Αλεξ Ρόουζ, ο οποίος με βολή στα 66,96μ. πήρε την τρίτη θέση και χάρισε στη Σαμόα το παρθενικό της μετάλλιο σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στίβου.

Διαβαστε ακομη