Πρωτιά για τις ΗΠΑ στα 4Χ100, τρίτο χρυσό για Μελίσα Τζέφερσον-Γούντεν στο αντίο της Φρέιζερ-Πράις

Ξεχωριστή κούρσα για τη Σέλι-Αν Φρέιζερ-Πράις που εγκαταλείπει την ενεργό δράση

Η Μελίσα Τζέφερσον-Γούντεν βοήθησε τις Ηνωμένες Πολιτείες να νικήσουν-υπό βροχή- τη σκυταλοδρομία 4x100 μέτρων, καθιστώντας την δεύτερη γυναίκα που κατακτά και τους τρεις τίτλους σπριντ σε ένα Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στίβου.

Η 24χρονη, η οποία κέρδισε τα 100-200 μέτρα στο Τόκιο, βοήθησε τις Ηνωμένες Πολιτείες να πάρουν το προβάδισμα στην τελευταία ανταλλαγή και η Σα'Κάρι Ρίτσαρντσον έφερε τη σκυτάλη σε 41,75 δευτερόλεπτα στο Εθνικό Στάδιο. Η Τζαμάικα τερμάτισε δεύτερη σε 41,79, επιτρέποντας στη «βασίλισσα του σπριντ» Σέλι-Αν Φρέιζερ-Πράις, να αποχωρήσει με ένα 17ο μετάλλιο στο παγκόσμιο πρωτάθλημα.

Η Γερμανία κατέλαβε την τρίτη θέση σε 41,87 για το χάλκινο μετάλλιο, μετά από ένα συναρπαστικό τελικό σκέλος από την Τζίνα Λούκενκεμπερ, η οποία νίκησε τη Μ. Βρετανία, η οποία τερμάτισε τέταρτη σε 42,07.

ΣΤΙΒΟΣ

Διαβαστε ακομη