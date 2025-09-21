ΒΙΝΤΕΟ: Αντίο από Λοΐζου στην Ομόνοια με στιγμές από το παρελθόν και με... μήνυμα

Με βίντεο στο οποίο καταγράφει στιγμές από τη νεαρή του ηλικία, αναφορά στις διακρίσεις του με την πράσινη φανέλα και με ένα μήνυμα, αποχαιρέτησε την Ομόνοια ο Λοΐζος Λοΐζου.

Ο 22χρονος ακραίος επιθετικός συνεχίζει την καριέρα του στη Χάποελ Τελ Αβίβ και ένα νέο κεφάλαιο άνοιξε στην καριέρα του.

«Μετά από πολλά χρόνια στον σύλλογο, θέλω να σας αποχαιρετήσω. Μεγάλωσα σε αυτή την οικογένεια και μαζί φτάσαμε στην απόλυτη επιτυχία» σημειώνει ο Λοΐζου ο οποίος κατέγραψε 199 εμφανίσεις με την πράσινη φανέλα.