ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ξανά απίστευτη η Καρολίνα, 2η στη Σιγκαπούρη και 14ο μετάλλιο σε Παγκόσμιο!

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Ξανά απίστευτη η Καρολίνα, 2η στη Σιγκαπούρη και 14ο μετάλλιο σε Παγκόσμιο!

Απλά υποκλινόμαστε σε αυτή την θρυλική αθλήτρια!

Απίστευτη ξανά η Καρολίνα Πελενδρίτου, έγραψε ακόμη μία «χρυσή» σελίδα στην καριέρα της, ανεβάζοντας ξανά την Κυπριακή σημαία στον ιστό.

Κατέκτησε το αργυρό μετάλλιο στα 50μ. ελεύθερο, στο 14ο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα παρά-κολύμβησης της καριέρας της που διεξάγεται στη Σιγκαπούρη.

Με χρόνο 30.30, ήταν πίσω από τη Ρωσίδα Ντάρια Λουκιανένκο (30.22) στην κατηγορία «Blackened Goggles», δηλαδή την «S11», όπου οι αθλήτριες βλέπουν λίγο έως καθόλου.

Έτσι έβαλε στη συλλογή της το 14ο μετάλλιο σε Παγκόσμιο πρωτάθλημα, εκ των οποίων τα δέκα είναι χρυσά.

Χρυσά (10): Σάο Πάολο 2007 (100μ Πρόσθιο), Σάο Πάολο 2007 (200μ Πρόσθιο), Ρίο ντε Τζανέιρο 2009 (100μ Πρόσθιο), Αϊντχόφεν 2010 (100μ Πρόσθιο), Μόντρεαλ 2013 (100μ Πρόσθιο), Γλασκόβη 2015 (100μ Πρόσθιο), Μεξικό 2017 (100μ Πρόσθιο), Μάντσεστερ 2022 (100μ Πρόσθιο), Μάντσεστερ 2022 (50μ Ελεύθερο), Μαδέιρα 2023 (100μ Πρόσθιο)

Αργυρά (3): Ρίο ντε Τζανέιρο 2009 (100μ Μικτή), Μαρ ντελ Πλάτα 2002 (100μ Πρόσθιο), Σιγκαπούρη (50μ. ελεύθερο)

Χάλκινο (1): Μαδέιρα 2023 (50μ Ελεύθερο)

Η πορεία της Καρολίνας Πελενδρίτου στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Σιγκαπούρης έχει και συνέχεια, μιας και την Τρίτη (23/09) θα αγωνιστεί απευθείας στον τελικό των 100μ. πρόσθιο, έχοντας αυξημένες πιθανότητες γι’ ακόμη ένα μετάλλιο.

 

 

Κατηγορίες

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Σούπερ Παναθηναϊκός στο Σίδνεϊ και εκατοστάρα στους Αδελαΐδα 36ερς

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Αντίο από Λοΐζου στην Ομόνοια με στιγμές από το παρελθόν και με... μήνυμα

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Πρωτιά για τις ΗΠΑ στα 4Χ100, τρίτο χρυσό για Μελίσα Τζέφερσον-Γούντεν στο αντίο της Φρέιζερ-Πράις

ΣΤΙΒΟΣ

|

Category image

Νικήτριες οι Αμερικανίδες στη σκυταλοδρομία 4Χ400 γυναικών

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Ξανά απίστευτη η Καρολίνα, 2η στη Σιγκαπούρη και 14ο μετάλλιο σε Παγκόσμιο!

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Ο Αμερικανός Χόκερ βρήκε «λύτρωση» με το χρυσό στα 5.000 μ., εκτός μεταλλίων ο Ινγκεμπρίγκτσεν

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

«Δεν ταιριάζει η μιζέρια μαζί θα την βγάλουμε από τον βάλτο...»

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Αντίο στο Παγκόσμιο με 9η θέση για την Έλενα Κουλιτσένκο

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Μάλλον ήταν σε κάποιο άλλο γήπεδο

Απόψεις

|

Category image

Παναθηναϊκός vs Ολυμπιακός: «Νικήτρια» η ισοπαλία, κυρίαρχο σκορ το 1-1

Ελλάδα

|

Category image

Λοΐζου: «Από την πρώτη στιγμή ένιωσα ότι αυτό το μέρος είναι το κατάλληλο για μένα»

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Η Χάποελ ανακοίνωσε τον Λοΐζου με... yalla yalla!

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Ομόνοια: «Θα παρακολουθούμε τη πορεία σου, να κάνεις τα όνειρα σου πραγματικότητα»

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Ανακοίνωσε την μεταγραφή του Λοΐζου η Ομόνοια

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Γρηγόρης Κάστανος, πραγματικό διαμάντι!

Απόψεις

|

Category image

Διαβαστε ακομη