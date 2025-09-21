Ξανά απίστευτη η Καρολίνα, 2η στη Σιγκαπούρη και 14ο μετάλλιο σε Παγκόσμιο!

Απίστευτη ξανά η Καρολίνα Πελενδρίτου, έγραψε ακόμη μία «χρυσή» σελίδα στην καριέρα της, ανεβάζοντας ξανά την Κυπριακή σημαία στον ιστό.

Κατέκτησε το αργυρό μετάλλιο στα 50μ. ελεύθερο, στο 14ο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα παρά-κολύμβησης της καριέρας της που διεξάγεται στη Σιγκαπούρη.

Με χρόνο 30.30, ήταν πίσω από τη Ρωσίδα Ντάρια Λουκιανένκο (30.22) στην κατηγορία «Blackened Goggles», δηλαδή την «S11», όπου οι αθλήτριες βλέπουν λίγο έως καθόλου.

Έτσι έβαλε στη συλλογή της το 14ο μετάλλιο σε Παγκόσμιο πρωτάθλημα, εκ των οποίων τα δέκα είναι χρυσά.

Χρυσά (10): Σάο Πάολο 2007 (100μ Πρόσθιο), Σάο Πάολο 2007 (200μ Πρόσθιο), Ρίο ντε Τζανέιρο 2009 (100μ Πρόσθιο), Αϊντχόφεν 2010 (100μ Πρόσθιο), Μόντρεαλ 2013 (100μ Πρόσθιο), Γλασκόβη 2015 (100μ Πρόσθιο), Μεξικό 2017 (100μ Πρόσθιο), Μάντσεστερ 2022 (100μ Πρόσθιο), Μάντσεστερ 2022 (50μ Ελεύθερο), Μαδέιρα 2023 (100μ Πρόσθιο)

Αργυρά (3): Ρίο ντε Τζανέιρο 2009 (100μ Μικτή), Μαρ ντελ Πλάτα 2002 (100μ Πρόσθιο), Σιγκαπούρη (50μ. ελεύθερο)

Χάλκινο (1): Μαδέιρα 2023 (50μ Ελεύθερο)

Η πορεία της Καρολίνας Πελενδρίτου στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Σιγκαπούρης έχει και συνέχεια, μιας και την Τρίτη (23/09) θα αγωνιστεί απευθείας στον τελικό των 100μ. πρόσθιο, έχοντας αυξημένες πιθανότητες γι’ ακόμη ένα μετάλλιο.