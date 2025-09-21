Κβίντα και Καστέλ ξεκλείδωσαν το πρώτο εντός!

Η ομάδα του Σωφρόνη Αυγουστή ήταν ανώτερη σε όλη την διάρκεια του αγώνα παρόλο που δυσκολεύτηκε αρκετά ειδικά στο πρώτο μέρος. Στο 9΄ο Μπράντον Τόμας αστόχησε με κεφαλιά με την απάντηση της ΕΝΠ να έρχεται στο 11΄με το τετ α τετ του Δημήτρη Σολωμού στο οποίο είχε απάντηση ο Λέουβενμπεργκ.

Στο 22ο λεπτό ο Ντουοντού έκανε το δυνατό σουτ εκτός περιοχής με τον Ιωάννου να σώζει πάνω στην γραμμή. Στο 40΄ο Μπράουν δεν βγήκε ούτε αυτός τον στόχο με το πρώτο ημίχρονο να ολοκληρώνεται στο 0-0.

Ο Απόλλωνας μπήκε πολύ πιο δυνατά στο δεύτερο μέρος και βρήκε το γκολ στο 55΄με κοντινή κεφαλιά του Κβίντα. Στο 66΄η ΕΝΠ έχασε την ευκαιρία να ισοφαρίσει με το σουτ του Λάτσα να σταματά στον τερματοφύλακα του Απόλλωνα. Στο 78΄ο Καστέλ διπλασίασε τα γκολ του Απόλλωνα στέλνοντας την μπάλα στα δίκτυα από κοντινή απόσταση. Το κερασάκι στη τούρτα ήρθε και πάλι από τον Ισπανό ο οποίος με κεφαλιά διαμόρφωσε το τελικό 3-0.

Έφτασε τους 6 βαθμούς ο Απόλλωνας, έμεινε χωρίς βαθμό η ΕΝΠ.

Η εξέλιξη του αγώνα:

Τέλος αγώνα, 3-0

90΄Τέσσερα λεπτά ο έξτρα χρόνος.

86΄ΓΚΟΛ, 3-0 με Κεφαλιά του Καστέλ ο Απόλλωνας.

78΄ΓΚΟΛ ο Απόλλωνας, 2-0 με τον Καστέλ να στέλνει την μπάλα στα δίκτυα με το σώμα.

75΄Τελευταίο τέταρτο.

66΄Ευκαιρία για την ΕΝΠ! Σουτ του Λάτσα εντός περιοχής, απέκρουσε ο τερματοφύλακας του Απόλλωνα.

60΄Μεγάλη ευκαιρία για τον Απόλλωνα! Σουτ του Μάρκοβιτς από πλάγια θέση απέκρουσε ο Παναγιώτου, στην επαναφορά δεν μπόρεσε ο Καστέλ.

55΄ΓΚΟΛ ο Απόλλωνας, 1-0 με Κβίντα! Κεφαλιά του Τσέχου από κοντινή απόσταση, στέλνει την μπάλα στα δίκτυα.

46΄Σέντρα στο β΄μέρος

Ημίχρονο, 0-0

45΄Τέσσερα λεπτά ο έξτρα χρόνος.

40΄Ευκαιρία για τον Απόλλωνα! Σουτ του Μπράουν στην κίνηση, έξω η μπάλα.

22' Μεγάλη ευκαιρία για Απόλλωνα! Σουτ του Ντουοντού, πάνω στην γραμμή ο Ιωάννου απομάκρυνε.

11΄Ευκαιρία για την ΕΝΠ! Ο Σολωμού στο τετ α τετ με τον Λέουβενμπεργκ να του λέει «όχι».

9΄Ευκαιρία για τον Απόλλωνα με τον Μπράντον Τόμας να πιάνει την κεφαλιά και να στέλνει την μπάλα λίγο έξω.

1΄Σέντρα

ΕΝΤΕΚΑΔΕΣ:

ΑΠΟΛΛΩΝ: Λέουβενμπεργκ, Βούρος (46΄Λαμ) Γκασπάρ, Κβίντα, Μαλεκκίδης (67΄Σμέρχαλ) Μπράουν (80΄Σπόλιαριτς) Λιούμπιτς, Μάρκοβιτς (85΄Βρίκκης) Ντουντού, Μπράντον Τόμας, Γιούσεφ (46΄Καστέλ)

ΕΝΠ: Παναγιώτου, Ιωάννου, Οκέκε, Έντσον (69΄Ντίρα) Σ. Σολωμού (63΄Λόχαν) Κράινζ, Σέσκο, Σάκιτς (46΄Σόουζα) Δ.Σολωμού, Έλα (63΄Λάτσα) Χαραλάμπους (80΄Κύζας)

ΣΚΟΡΕΡ: 55΄Κβίντα, 78΄, 86΄Καστέλ

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: 35' Μάρκοβιτς, 53΄Καστέλ/25΄Ελά. 39΄Σολωμού, 45+3΄Έντσον, 75΄Ιωάννου, 88΄Σέσκο

Διαιτητής: Θεουλή Χρυσοβαλάντης

Α' Βοηθός Διαιτητής: Γεωργίου Παύλος

Β' Βοηθός Διαιτητής: Πουτίδης Γιώργος

4ος Διαιτητής: Αντωνίου Μάριος

VAR: Σολωμού Δημήτρης

AVAR: Χαραλάμπους Π. Γιώργος

Παρατηρητής: Καπιτανής Κώστας