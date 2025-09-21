Με εκπλήξεις η ενδεκάδα του Καρσέδο

Με τον Κόρτερ να κάνει ντεμπούτο κάτω από τα δοκάρια και με... εκπλήξεις κατεβαίνει η Πάφος FC στο «Αντώνης Παπαδόπουλος» για την αναμέτρηση με την Ομόνοια Αραδίππου. Είναι το πρώτο παιχνίδι που δεν παίζει φέτος ο Νεόφυτος Μιχαήλ.

Σε σχέση με τον τελευταίο αγώνα, αυτόν της περασμένης Τετάρτης με τον Ολυμπιακό Πειραιώς, έμειναν εκτός επίσης οι Νταβίντ Λουίζ και Κορέια.

Η ενδεκάδα της Πάφος FC: Κορτέρ, Σέμα, Γκόλνταρ, Λούκασεν, Μπρούνο, Σούνιτς, Ντράγκομιρ, Πέπε, Κίνα, Ντιματά, Ζάζα.