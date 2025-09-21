Κυριαρχία των ΗΠΑ στο Παγκόσμιο του Τόκιο - ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΛΛΙΩΝ

Η ΗΠΑ κυριάρχησαν στον πίνακα μεταλλίων του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος στίβου, που ολοκληρώθηκε στο Τόκιο, κατακτώντας 16 χρυσά στα 47 αγωνίσματα του προγράμματος και 26 μετάλλια στο σύνολο.

Χάρη στην κυριαρχία της στις μεσαίες και μεγάλες αποστάσεις, η Κένυα αναδείχθηκε δεύτερη δύναμη με επτά χρυσά, ακολουθούμενη από τον Καναδά που κατέκτησε τρία (τα δύο εξ αυτών στη σφυροβολία, σε άνδρες και γυναίκες). Συνολικά 53 χώρες εκπροσωπήθηκαν στο βάθρο των νικητών, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα με τον Μανόλο Καραλή, ενώ 20 εξ αυτών πήραν χρυσό μετάλλιο.