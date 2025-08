ΒΙΝΤΕΟ: Ξέσπασε σε κλάματα ο Μουρίνιο για τον Ζόρζε Κόστα

Το πορτογαλικό ποδόσφαιρο και η Πόρτο νενθούν, καθώς ο Ζόρζε Κόστα πέθανε σε ηλικία 53 ετών μετά από καρδιακή προσβολή ενώ βρισκόταν στο προπονητικό κέντρο των «Δράκων». Η αντίδραση του Μουρίνιο

Ο Ζόρζε Κόστα, μια από τις μεγαλύτερες προσωπικότητες στην ιστορία της Πόρτο και της εθνικής Πορτογαλίας, μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο Σάο Ζοάο σε σοβαρή κατάσταση, αλλά τίποτα δεν μπορούσε να γίνει για να σωθεί η ζωή του σύμφωνα με ΜΜΕ της Πορτογαλίας.

Αυτή η θλιβερή είδηση σκόρπισε λύπη στους ανθρώπους του ποδοσφαίρου και στον Ζοσέ Μουρίνιο.

Ο Πορτογάλος κόουτς είχε συνεργαστεί με τον Κόστα στη Πόρτο και δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα δάκρυα του…

Ο προπονητής της Φενέρ, λύγισε, μιλώντας για τον Ζόρζε Κόστε, τονίζοντας μάλιστα πως έχασε ένα σημαντικό κομμάτι του παρελθόντος του

Τα όσα είπε ο Μουρίνιο

Jose Mourinho is moved to tears at a Fenerbahce press conference, paying tribute to the captain of his Champions League winning Porto team Jorge Costa.



Costa sadly passed away at the age of 53 due to a heart attack. pic.twitter.com/FZmQ0wji3m