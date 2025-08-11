Προς Βαλένθια ο Κάρμο

Μπορεί να αποχώρησε στο τέλος της περασμένης σεζόν από τον Ολυμπιακό, αλλά εφόσον ακόμη, πρώτο δεκαήμερο του Αυγούστου, ούτε οι ερυθρόλευκοι έχουν βρει διάδοχό του για να κλείσουν την τετράδα της οπισθοφυλακής ούτε και ο ίδιος ο Νταβίντ Κάρμο έχει βρει ομάδα για να συνεχίσει την καριέρα του, παραμένοντας… καθηλωμένος στη Νότιγχαμ Φόρεστ, εκτός πλάνων ουσιαστικά του Νούνο Εσπίριτο Σάντο, τα σενάρια για επανασύνδεση διατηρούνταν.

Έστω και αν εξ αρχής ήταν ανεδαφικά, καθώς ούτε ο Ανγκολέζος στόπερ ήθελε να παραμείνει στα μέρη μας, ούτε και οι πρωταθλητές Ελλάδας φαίνεται πως είχαν ένα τέτοιο σενάριο μεταξύ των προτεραιοτήτων τους.

Η λύση – για όλους – έρχεται από τη Βαλένθια. Η ισπανική ομάδα έχει καταθέσει πρόταση στους κόκκινους του Νότιγχαμ για τον Κάρμο, ο ίδιος ο 26χρόνος στόπερ είναι θετικός στην προοπτική της μετακόμισης στη La Liga και στο Μεστάγια.

Πλέον – ελλείψει και εναλλακτικών – είναι θέμα διαπραγμάτευσης μεταξύ των δύο συλλόγων ώστε να επιτευχθεί μια συμφωνία που θα κάνει τον πρώην κεντρικό αμυντικό του Ολυμπιακού “νυχτερίδα”.

