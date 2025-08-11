Περιορισμός αλλά καμία ανησυχία

Ο Λιούμπιτς και ο νεαρός Ζήνωνος σκόραραν και οι κυανόλευκοι πήραν ακόμη μία φιλική νίκη που τονώνει την αυτοπεποίθηση. Απ' εκει και πέρα όμως, οι τραυματισμοί αλλά και η ανετοιμότητα κάποιων άλλων παικτών άλλαξαν κάπως τα πλάνα της τεχνικής ηγεσίας. Δεν έπαιξαν οι Πέδρο Μάρκες, Βέισμπεκ, Αλίν Γιούσεφ, Μπράντον Τόμας και Γκάρι Ροντρίγκες και στην ουσία υπήρξε κάποιος περιορισμός στη μεσοεπιθετική γραμμή μιας και όλοι εκεί αγωνίζονται.

Ωστόσο, δεν υπάρχει καμία ανησυχία. Η εκτίμηση που υπάρχει από τα ενδότερα της λεμεσιανής ομάδας είναι πως όλοι θα είναι διαθέσιμοι στην πρεμιέρα κόντρα στον Άρη, ενώ μερικοί εξ αυτών ίσως πάρουν λεπτά συμμετοχής και στο τελευταίο τεστ με τον Ακρίτα Χλώρακας το προσεχές Σάββατο στο «Αλφαμέγα».

Όσον αφορά το μεταγραφικό μέτωπο, οι ιθύνοντες δρουν με πάσα μυστικότητα ώστε να αποκτηθεί ακόμη ένας ακραίος επιθετικός που θα ανεβάσει την ποιότητα στο ρόστερ.