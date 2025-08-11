Επίτροπος του ΟΗΕ ζήτησε τον αποκλεισμό των ομάδων του Ισραήλ από τη UEFA

Πριν από λίγα 24ωρα, ο 41χρονος Σουλεϊμάν Αλ Ομπέιντ, γνωστός και ως Παλαιστίνιος Πελέ, έπεσε νεκρός από πυρά Ισραηλινών δυνάμεων ασφαλείας, σύμφωνα με την Ομοσπονδία της χώρας. Όπως αναφέρει η PFA, ο Αλ Ομπέιντ περίμενε ανθρωπιστική βοήθεια στη Νότια Γάζα και δέχθηκε πυροβολισμούς μαζί με άλλους πολίτες.

Αυτό στάθηκε αφορμή για την επίτροπο του ΟΗΕ, Φραντσέσκα Αλμπανές, να ζητήσει τον αποκλεισμό όλων των ομάδων του Ισραήλ από τις διοργανώσεις της UEFA. Συγκεκριμένα, μέσω ανάρτησης χαρακτήρισε δολοφόνους τους Ισραηλινούς, κάνοντας παράλληλα λόγο για απαρτχάιντ και γενοκτονία.

“Ήρθε η ώρα να αποβληθούν οι δολοφόνοι από τους αγώνες της UEFA. Ας απαλλάξουμε τον αθλητισμό από το απαρτχάιντ και τη γενοκτονία”, έγραψε η Αλμπανές στην ανάρτησή της. Αυτή, μάλιστα, τη συνόδευσε με το ποστάρισμα της ευρωπαϊκής συνομοσπονδίας, στο οποίο αποχαιρετούσε τον Παλαιστίνιο Πελέ.

Time to expell its killers from competitions, @UEFA.



Lets make sport apartheid and genocide free. One ball, one kick at the time. https://t.co/PwmrOYhbPG — Francesca Albanese, UN Special Rapporteur oPt (@FranceskAlbs) August 10, 2025

