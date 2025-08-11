Ο Κόλο Μουανί θέλει να επιστρέψει στην Γιουβέντους

Ο Ράνταλ Κόλο Μουανί στο δεύτερο μισό της περσινής σεζόν αγωνίστηκε στην Γιουβέντους με την μορφή του δανεισμού από την Παρί, με τους «μπιανκονέρι» να μένουν ικανοποιημένοι από την παρουσία του 26χρονου στράικερ.

Η «Βέκια Σινιόρα», μάλιστα έχει καταθέσει πρόταση στην Παρί Σεν Ζερμέν για την απόκτηση του Κόλο Μουανί με τον Γάλλο επιθετικό να πιέζει για να ολοκληρωθεί το deal ανάμεσα στις δύο ομάδες.

Για τον Κόλο Μουανί υπάρχει ενδιαφέρον και από τη Νιούκαστλ, όμως ο Γάλλος επιθετικός έχει ξεκαθαρίσει ότι θέλει να μετακομίσει στην Γιουβέντους απορρίπτοντας την προοπτική των Άγγλων.

