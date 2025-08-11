Άφησε σημαντικά χρήματα στη Μίλαν για να πάει στην Κόμο ο Μοράτα!

Ο Άλβαρο Μοράτα θέλει να συνεχίσει την καριέρα του υπό τις οδηγίες του άλλοτε συμπαίκτη του, Σεσκ Φάμπρεγας και γι’ αυτό ανάγκασε τη Μίλαν να διακόψει τον δανεισμό του στη Γαλατασαράι, να πληρώσει πρόστιμο και ν’ αφήσει ο παίκτης ένα πολύ σημαντικό ποσό στους «ροσονέρι»!

Για να γίνει η μεταγραφή στην Κόμο, η «τσιμ μπομ» έπρεπε ν’ ακυρώσει τον δανεισμό του Ισπανού φορ και να πληρώσει 5 εκατομμύρια ώστε να συμβεί αυτό. Παράλληλα, ο ποδοσφαιριστής άφησε 650.000 ευρώ στο κλαμπ του Μιλάνο και πλέον ετοιμάζει βαλίτσες για τη λίμνη του Κόμο.

Εκεί θα βρεθεί ως δανεικός, με τη νέα του ομάδα να έχει υποχρεωτική οψιόν αγοράς έναντι 10 εκατομμυρίων.

