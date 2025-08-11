ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Λίβερπουλ: 7+1 αποχωρήσεις με 200+ εκατ. ευρώ

Λίβερπουλ: 7+1 αποχωρήσεις με 200+ εκατ. ευρώ

Όποιος νομίζει πως η Λίβερπουλ ξοδεύει πολλά περισσότερα σε σχέση με αυτά που καρπώνεται, κάνει μέγα λάθος!

Το φετινό καλοκαίρι είναι αφιερωμένο στη Λίβερπουλ! Οι πρωταθλητές Αγγλίας μετά την κατάκτηση της Premier League προχωρούν ακάθεκτοι στην αναδιαμόρφωση του ρόστερ τους. Ο Άρνε Σλοτ αλλάζει το «οπλοστάσιο» των «Κόκκινων» φέρνοντας ακόμη περισσότερο στα δικά του μέτρα την ομάδα. Αποκτά ποδοσφαιριστές που του κάνουν τη δουλειά, ενώ παράλληλα ο σύλλογος αποδεσμεύεται από παίκτες που πρόσφεραν λιγότερα από αυτά που προσδοκούσαν όλοι στο Άνφιλντ.

Όλοι επικεντρώνονται στις προσθήκες και στα τεράστια ποσά που δαπανά η βρετανική ομάδα. Μια γρήγορη ματιά όμως φανερώνει πως αντίστοιχα μεγάλα νούμερα έρχονται στα ταμεία του συλλόγου και από τις πωλήσεις. Οι «Κόκκινοι» πρωταγωνιστούν και στις δύο πλευρές της μεταγραφικής περιόδου αποτέλεσμα το ταμείο να μην είναι τόσο μείον όσο φανταζόμαστε.

Τα ιλιγγιώδη έσοδα της Λίβερπουλ στη μεταγραφική περίοδο του καλοκαιριού

Μέχρι στιγμής έχοντας ακόμη μερικές εβδομάδες για το φινάλε των μεταγραφών, οι «Κόκκινοι» έχουν προχωρήσει σε επτά πωλήσεις ποδοσφαιριστών τους. Ντάργουιν Νούνιες, Λουίς Ντίαζ, Τζάρεαλ Κουάνσα, Κέλεχερ, Τρεντ Αλεξάντερ-Άρνολντ, Τάιλερ Μόρτον και Νατ Φίλιπς αποχώρησαν από το Άνφιλντ. Όλοι με το… αζημίωτο με τη Λίβερπουλ να βάζει στα ταμεία της περίπου 190 εκατομμύρια ευρώ.

Ένα νούμερο, το οποίο ενδέχεται να μεγαλώσει ακόμη περισσότερο. Ο Χάρβι Έλιοτ πιθανολογείται πως είναι ο επόμενος που θα χαιρετήσει στους συμπαίκτες του στο Άνφιλντ. Και μετά ακολουθούν κι άλλοι. Ίσως και ο Κώστας Τσιμίκας…

ΔΙΕΘΝΗ

Διαβαστε ακομη