Λίβερπουλ: Οι «Times» αποκάλυψαν ότι… τέλος ο Ίσακ!

Η επιθυμία της ήταν ξεκάθαρη. Ήθελε και θέλει τον Αλεξάντερ Ίσακ. Ωστόσο, για χάρη του δεν θα βάλει τόσο βαθιά το χέρι στην τσέπη. Τουλάχιστον αυτό γράφει το ρεπορτάζ των «Times». Σύμφωνα με την αγγλική εφημερίδα η πρόταση της Λίβερπουλ δεν έγινε αποδεκτή από τις «καρακάξες» ήταν η τελευταία. Δεν θα έρθει επόμενη.

Άλλωστε οι πρωταθλητές Αγγλίας έχουν επιθετικό. Αυτός λέγεται Ουγκό Εκιτικέ. Ο Γάλλος έχει πολλά κοινά στοιχεία με τον Σουηδό παίκτη. Αμφότεροι είναι αρκετά ψηλοί. Έχουν καλή επαφή με την μπάλα και την ικανότητα να σκοράρουν από κάθε σημείο.

Παρόλα αυτά τα σχέδια του παίκτη είναι ίδια. Είναι εξίσου ξεκάθαρα. Στην Αγγλία είναι γνωστό ότι ο Αλεξάντερ Ίσακ δεν κάνει προπονήσεις με τη Νιούκαστλ. Αλλά με την παλιά του ομάδα: τη Ρεάλ Σοσιεδάδ, προκειμένου να παραμείνει σε πολύ καλή φυσική κατάσταση. Ωστόσο, όπως αναφέρουν ολοένα και περισσότερα αγγλικά ΜΜΕ ο παίκτης θα κάνει επίσημο αίτημα για να πάρει μεταγραφή και να συνεχίσει την καριέρα του σε άλλη ομάδα. Και όχι σε εκείνη του αγγλικού Βορρά.

Λίβερπουλ: Σε στάση αναμονής

Οι επόμενες ημέρες είναι ιδιαίτερα κρίσιμες για εκείνη. Για τον σχεδιασμό της. Η Λίβερπουλ έχει μπει στην τελική ευθεία της προετοιμασίας της. Ο Άρνε Σλοτ θέλει να βλέπει συνέχεια ολοένα και περισσότερα πράγματα από τους παίκτες του. Ακόμα και στα φιλικά.

Οι κινήσεις της από εδώ και πέρα μόνο ξεκάθαρες δεν είναι. Ωστόσο, θέλει υπομονή. Θέλει τον χρόνο της. Η Λίβερπουλ μπορεί να κινηθεί για την απόκτηση κάποιου άλλου επιθετικού. Ή ακόμα και ενός στόπερ. Ο στόχος της ήταν και παραμένει απλός: να παραμείνει με όσο το δυνατόν πιο πολλούς και ποιοτικούς παίκτες.

Όλοι χωράνε στα πλάνα του Άρνε Σλοτ. Κανείς δεν περισσεύει. Επίσης, δεν είναι σίγουρο το μέλλον του Ιμπραχίμα Κονατέ. Παρόλα αυτά όλα τα δεδομένα αυτή τη στιγμή δείχνουν ότι θα παραμείνει στη Λίβερπουλ για ακόμα έξι μήνες!

🔺 UPDATE: Liverpool have had a £110 million bid for Alexander Isak rejected by Newcastle United and, as it stands, do not intend to return with a second offer



Read more from @_pauljoyce ⬇️https://t.co/2X4Va1MrDH