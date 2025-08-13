«Πυρά» και από τον ατζέντη του Ντοναρούμα: «Μιλούν για σεβασμό, αλλά κοιτάζουν μόνο τα λεφτά»!

Όσο κι αν ο Λουίς Ενρίκε προσπάθησε να εμφανιστεί «διπλωμάτης» και να τονίσει πως έχει μονάχα καλά λόγια να πει για τον Ντοναρούμα, τόσο ο Ιταλός πορτιέρε, όσο και ο εκπρόσωπός του, έχουν ανοίξει «πόλεμο» με τον σύλλογο του Παρισιού.

Κι αυτό διότι εντελώς ξαφνικά ο πολύπειρος τερματοφύλακας ενημερώθηκε ότι μένει εκτός πλάνων, την παραμονή του αγώνα με την Τότεναμ για το UEFA Super Cup.

«Θα δούμε τι επιλογές έχουμε τώρα, οι ομάδες της Premier League είναι εκείνες που μπορούν να φτάσουν στα επιθυμητά οικονομικά επίπεδα. Η αλήθεια είναι ότι στην Παρί μιλούν για σεβασμό, αλλά τελικά κοιτάζουν μονάχα τα χρήματα» σχολίασε για την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί ο ατζέντης του Ντοναρούμα, Έντσο Ραϊόλα.

