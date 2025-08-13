Μεταγραφικός σεισμός: «Ναι» Ντοναρούμα στη Μάντσεστερ Σίτι!

Ο Ιταλός τερματοφύλακας βρέθηκε στο περιθώριο της Παρί Σεν Ζερμέν μετά την απόκτηση του Λουκά Σεβαλιέ και δεν έκρυψε τη δυσαρέσκειά του με ανάρτηση στο Instagram. Οι εξελίξεις επιταχύνθηκαν όταν είχε προσωπική επικοινωνία με τον Πεπ Γκουαρδιόλα, η οποία φαίνεται πως ήταν καθοριστική, αφού μετά τη συζήτηση αυτή, ο Ντοναρούμα άναψε το πράσινο φως για τη μεταγραφή.

Αυτό που απομένει πλέον, είναι η Σίτι να καταλήξει σε συμφωνία με την Παρί, η οποία φέρεται να ζητά χαμηλότερο ποσό σε σχέση με όσα δαπάνησε για τον Σεβαλιέ. Οι λεπτομέρειες των διαπραγματεύσεων παραμένουν άγνωστες, ωστόσο όλα δείχνουν ότι ο δρόμος για τη μετακόμιση του Ιταλού στην Premier League είναι ανοιχτός.

sdna.gr