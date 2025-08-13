ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Παρί Σεν Ζερμέν-Τότεναμ: Αντιμέτωπες με την ιστορία στον τελικό του Super Cup!

Παρί Σεν Ζερμέν-Τότεναμ: Αντιμέτωπες με την ιστορία στον τελικό του Super Cup!

Παρί Σεν Ζερμέν και Τότεναμ κοντράρονται στον τελικό του ευρωπαϊκού Super Cup, διεκδικώντας αμφότερες τον πρώτο τους τίτλο στον θεσμό.

Το βράδυ της Τετάρτης 13 Αυγούστου, στο στάδιο Φρίουλι του Ούντινε, η πρωταθλήτρια Champions League Παρί Σεν Ζερμέν θα αναμετρηθεί με την κάτοχο του Europa League Τότεναμ, με στόχο την κατάκτηση του ευρωπαϊκού Super Cup.

Η Παρί φτάνει σε τελικό Super Cup για δεύτερη φορά στην ιστορία της. Η πρώτη ήταν το 1996, όταν αντιμετώπισε τη Γιουβέντους και ηττήθηκε σε διπλούς αγώνες, με συνολικό σκορ το βαρύ 9-2.

Γενικότερα, καμία γαλλική ομάδα δεν έχει καταφέρει ποτέ να κατακτήσει το τρόπαιο, και οι Παριζιάνοι θέλουν να γράψουν ιστορία. Ωστόσο, θα αγωνιστούν χωρίς τον βασικό τερματοφύλακα Τζανλουίτζι Ντοναρούμα, ο οποίος έμεινε εκτός αποστολής και βρίσκεται στην έξοδο από την Παρί. Παράλληλα, ο Ζοάο Νέβες είναι τιμωρημένος και δεν θα είναι διαθέσιμος.

Από την άλλη πλευρά, και η Τότεναμ ετοιμάζεται να γράψει ιστορία. Ο αγγλικός σύλλογος συμμετέχει για πρώτη φορά στον θεσμό και θέλει να ξεκινήσει τη χρονιά με ένα ακόμη μεγάλο τρόπαιο μετά το Europa League. Αν τα καταφέρει, θα γίνει η 7η ομάδα από την Αγγλία που σηκώνει το Super Cup (Λίβερπουλ, Νότιγχαμ Φόρεστ, Άστον Βίλα, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Τσέλσι και Μάντσεστερ Σίτι οι άλλες).

Στον πάγκο των «σπιρουνιών» δεν θα βρίσκεται ο Άγγελος Ποστέκογλου, που τους οδήγησε μέχρι εκεί, αλλά ο αντικαταστάτης του, Τόμας Φρανκ. Μάλιστα, ο τελευταίος καλείται να καλύψει το κενό του Ιβ Μπισούμα, που απουσιάζει για πειθαρχικούς λόγους, καθώς όπως δήλωσε ο τεχνικός της ομάδας, αργούσε διαρκώς στις προπονήσεις. Επιπλέον, θα απουσιάσουν οι Ντέγιαν Κουλουσέφσκι και Τζέιμς Μάντισον.

Πιθανές ενδεκάδες:

Παρί (Ενρίκε): Σεβαλιέ, Χακίμι, Μέντες, Πάτσο, Μαρκίνιος - Βιτίνια, Ρουίθ, Ζαΐρ-Εμερί - Κβαρατσκέλια, Ντουέ, Ντεμπελέ.

Τότεναμ (Φρανκ): Βικάριο, Σπενς, Πόρο, Ρομέρο, Φαν ντε Βεν - Παλίνια, Μπετανκόρ - Κούντους, Τζόνσον, Σαρ - Ρισάρλισον.

ΔΙΕΘΝΗ

