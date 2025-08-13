Παρί Σεν Ζερμέν-Τότεναμ: Αντιμέτωπες με την ιστορία στον τελικό του Super Cup!

Το βράδυ της Τετάρτης 13 Αυγούστου, στο στάδιο Φρίουλι του Ούντινε, η πρωταθλήτρια Champions League Παρί Σεν Ζερμέν θα αναμετρηθεί με την κάτοχο του Europa League Τότεναμ, με στόχο την κατάκτηση του ευρωπαϊκού Super Cup.

Η Παρί φτάνει σε τελικό Super Cup για δεύτερη φορά στην ιστορία της. Η πρώτη ήταν το 1996, όταν αντιμετώπισε τη Γιουβέντους και ηττήθηκε σε διπλούς αγώνες, με συνολικό σκορ το βαρύ 9-2.

Γενικότερα, καμία γαλλική ομάδα δεν έχει καταφέρει ποτέ να κατακτήσει το τρόπαιο, και οι Παριζιάνοι θέλουν να γράψουν ιστορία. Ωστόσο, θα αγωνιστούν χωρίς τον βασικό τερματοφύλακα Τζανλουίτζι Ντοναρούμα, ο οποίος έμεινε εκτός αποστολής και βρίσκεται στην έξοδο από την Παρί. Παράλληλα, ο Ζοάο Νέβες είναι τιμωρημένος και δεν θα είναι διαθέσιμος.

Από την άλλη πλευρά, και η Τότεναμ ετοιμάζεται να γράψει ιστορία. Ο αγγλικός σύλλογος συμμετέχει για πρώτη φορά στον θεσμό και θέλει να ξεκινήσει τη χρονιά με ένα ακόμη μεγάλο τρόπαιο μετά το Europa League. Αν τα καταφέρει, θα γίνει η 7η ομάδα από την Αγγλία που σηκώνει το Super Cup (Λίβερπουλ, Νότιγχαμ Φόρεστ, Άστον Βίλα, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Τσέλσι και Μάντσεστερ Σίτι οι άλλες).

Στον πάγκο των «σπιρουνιών» δεν θα βρίσκεται ο Άγγελος Ποστέκογλου, που τους οδήγησε μέχρι εκεί, αλλά ο αντικαταστάτης του, Τόμας Φρανκ. Μάλιστα, ο τελευταίος καλείται να καλύψει το κενό του Ιβ Μπισούμα, που απουσιάζει για πειθαρχικούς λόγους, καθώς όπως δήλωσε ο τεχνικός της ομάδας, αργούσε διαρκώς στις προπονήσεις. Επιπλέον, θα απουσιάσουν οι Ντέγιαν Κουλουσέφσκι και Τζέιμς Μάντισον.

Πιθανές ενδεκάδες:

Παρί (Ενρίκε): Σεβαλιέ, Χακίμι, Μέντες, Πάτσο, Μαρκίνιος - Βιτίνια, Ρουίθ, Ζαΐρ-Εμερί - Κβαρατσκέλια, Ντουέ, Ντεμπελέ.

Τότεναμ (Φρανκ): Βικάριο, Σπενς, Πόρο, Ρομέρο, Φαν ντε Βεν - Παλίνια, Μπετανκόρ - Κούντους, Τζόνσον, Σαρ - Ρισάρλισον.

sport-fm.gr