Η νέα φανέλα της Λίβερπουλ

Μόλις 2 εβδομάδες έμειναν για την έναρξη της Premier League, καθώς ανήμερα του Δεκαπενταύγουστου, η Λίβερπουλ θα υποδεχθεί την Μπόρνμουθ στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος.

Το παιχνίδι στο «Άνφιλντ» θα είναι ιδιαίτερο, καθώς οι «Reds» θα τιμήσουν τη μνήμη του αδικοχαμένου Ντιόγκο Ζότα, πριν μπουν στη «μάχη» της διατήρησης των σκήπτρων. Στο πλαίσιο αυτό, οι πρωταθλητές Αγγλίας παρουσίασαν τη νέα, εντός έδρας εμφάνισή τους, η οποία «τα σπάει» και έχει... άρωμα από το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον της ομάδας.

Στο βίντεο που δημοσιεύτηκε εμφανίζονται οι Ίαν Ρας, Τζέιμι Κάραγκερ, Μοχάμεντ Σαλάχ, Ράιαν Χράφενμπεργκ, Βίρτζιλ Φαν Ντάικ και Κέρτις Τζόουνς, με τους φίλους της Λίβερπουλ ήδη να δημιουργούν διαδικτυακές «ουρές» για να κάνουν δική τους τη νέα φανέλα.

Παράλληλα, γνωστοποιήθηκαν και οι αριθμοί των νέων αποκτημάτων για το σύνολο του Άρνε Σλοτ. Ο Φλόριαν Βίρτς πήρε το «7», ο Μίλος Κέρκεζ το «6», ο Τζέρεμι Φρίμπονγκ το «30», ο Μαμαρντασβίλι το «25» και ο Ουγκό Εκιτικέ το «22».

Red, redefined 💫🔴 ​ ​ Our @adidasfootball 2025/26 home kit is now available 🤝

YOUR DREAM. OUR REALITY. ❤️🤝

two icons, together again. pic.twitter.com/kHLYVIREmZ