Ο Σαλάχ «αδειάζει» την UEFA: «Θα μας πείτε πως πέθανε ο Παλαιστίνιος Πελέ;»
Ο Μοχάμεντ Σαλάχ δεν μπορούσε να διανοηθεί αυτό που έκανε η UEFA με τον χαμό του θρυλικού ποδοσφαιριστή της Παλαιστίνης, Σουλεϊμάν Αλ -Ομπαΐντ.
Ο 40χρονος θρύλος των Παλαιστίνιων έχασε τη ζωή του μετά από ισραηλινά πυρά που δέχτηκε στη Γάζα, κοντά σε σημείο όπου περίμενε να φτάσει ανθρωπιστική βοήθεια.
Η αναφορά της UEFA στο τραγικό γεγονός και η στάση που τήρησε η Ευρωπαϊκή Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία έκαναν έξαλλο τον «Φαραώ» της Λίβερπουλ που ανήρτησε τη δημοσίευση και τοποθέτησε τα δικά του ερωτήμα. «Θα μας πείτε πού πέθανε, πώς και γιατί;» έγραψε ο Αιγύπτιος σούπερ σταρ...
Farewell to Suleiman al-Obeid, the 'Palestinian Pelé'.— UEFA (@UEFA) August 8, 2025
A talent who gave hope to countless children, even in the darkest of times. pic.twitter.com/wGSXCq2ceo
