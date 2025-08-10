ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ο Σαλάχ «αδειάζει» την UEFA: «Θα μας πείτε πως πέθανε ο Παλαιστίνιος Πελέ;»

Δημοσιευτηκε:

Δημοσιευτηκε:

Ο Μοχάμεντ Σαλάχ δεν μπορούσε να διανοηθεί αυτό που έκανε η UEFA με τον χαμό του θρυλικού ποδοσφαιριστή της Παλαιστίνης, Σουλεϊμάν Αλ -Ομπαΐντ.

Ο 40χρονος θρύλος των Παλαιστίνιων έχασε τη ζωή του μετά από ισραηλινά πυρά που δέχτηκε στη Γάζα, κοντά σε σημείο όπου περίμενε να φτάσει ανθρωπιστική βοήθεια.

Η αναφορά της UEFA στο τραγικό γεγονός και η στάση που τήρησε η Ευρωπαϊκή Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία έκαναν έξαλλο τον «Φαραώ» της Λίβερπουλ που ανήρτησε τη δημοσίευση και τοποθέτησε τα δικά του ερωτήμα. «Θα μας πείτε πού πέθανε, πώς και γιατί;» έγραψε ο Αιγύπτιος σούπερ σταρ...



