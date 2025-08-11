Από την ΑΕΛ στην ΑΕΚ Αθηνών!

Οι κιτρινόμαυροι ανακοίνωσαν την απόκτηση του πρώην φουτσαλιστή της ΑΕΛ ο οποίος έκανε τη διαφορά τα προηγούμενα χρόνια στο νησί. μας.

Η ανακοίνωση:

Η ΑΕΚ βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την έναρξη της συνεργασίας της με τον Φαμπρίτσιο Αλμέιδα Λίμα. Ο 29χρονος Βραζιλιάνος αθλητής, υπέγραψε για 1+1 χρόνο και εντάσσεται στο δυναμικό της ανδρικής ομάδας Futsal του Συλλόγου.

Ο Φαμπρίτσιο Αλμέιδα Λίμα αγωνίστηκε σε Μπαρουέρι και Σάο Χοσέ στη Βραζιλία, παίζοντας σε πολύ υψηλό επίπεδο. Ακολούθησε η μεταγραφή του για τον ΑΠΟΕΛ, ενώ στη συνέχεια μετακόμισε στην Πορτογαλία για λογαριασμό της Φερέιρα Ντο Ζέζερε και της Αζεμέ. Τα τελευταία 3 χρόνια αγωνιζόταν στην ΑΕ Λεμεσού, με την οποία κατέκτησε ισάριθμα Πρωταθλήματα, 1 Κύπελλο και 2 Σούπερ Καπ. Μάλιστα, αναδείχθηκε MVP του Πρωταθλήματος τη σεζόν 2022-23.

Φαμπρίτσιο, καλώς ήρθες στην οικογένεια της ΑΕΚ