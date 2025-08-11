Ράιαν Μαέ: Το ενδιαφέρον, οι πιθανότητες του transfermarkt και το περσινό 2 στα 5

Να σημειώσουμε αρχικά πως ο Μαέ διατηρεί συμβόλαιο με την Στόουκ για έναν ακόμα χρόνο (Ιούνιος 2026).

Οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν πως η περίπτωσή του ενδιαφέρει την Ομόνοια η οποία δεδομένα θέλει να αποκτήσει έναν κεντρικό επιθετικό. Ο Μαέ είναι ένας πολύ ποιοτικός ποδοσφαιριστής τον οποίο γνωρίζουμε πολύ καλά από την θητεία του στην ΑΕΛ. Αυτή άλλωστε ήταν που του έδωσε την δυνατότητα να πάρει μεταγραφή στο εξωτερικό.

Το γεγονός ωστόσο ότι πέρυσι κατάφερε να αγωνιστεί μόλις σε πέντε παιχνίδια με την Στόουκ (σκοράροντας πάντως δύο γκολ) αποτελεί ένα ζήτημα αναφορικά με την αγωνιστική του κατάσταση. Ο 27χρονος φαίνεται πως δεν είναι στο αρχικό πλάνο του προπονητή της Στόουκ κι αυτό ανέκαθεν λειτουργούσε υπέρ των ομάδων που ενδιαφέρονται για έναν τέτοιο ποδοσφαιριστή, ο οποίος επί της ουσίας δεν υπολογίζεται.

Από εκεί και πέρα… ΑΕΛ!

Στην ΑΕΛ τόνισαν πολλάκις πως είναι διατεθειμένοι να κάνουν την υπέρβαση στο «9» πάντοτε μέσα στο οικονομικό πλαίσιο που μπορούν. Από την στιγμή λοιπόν που ο παίκτης έχει περάσει από την ομάδα στο παρελθόν, είναι λογικό να συνδέεται και πάλι. Η διοίκηση πάντως κρατά κλειστά τα χαρτιά της εδώ και πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα για τον εκλεκτό της επίθεσης παρόλο που βγήκαν αρκετά ρεπορτάζ.

Τι πιστεύει το transfermarkt

Το transfermarkt πάντως δίνει πιθανότητες να καταλήξει στη Κύπρο ο Μαέ. Συγκεκριμένα η ΑΕΛ έχει ένα ποσοστό της τάξης του 56% ενώ η Ομόνοια 23% (μέχρι το ψες 10/8 τα ποσοστά και για τις δύο ομάδες ήταν υψηλότερα).

Τι θέλει ο Μαέ;

Πολύ μεγάλο ρόλο στο τι τελικά θα γίνει, θα παίξει η επιθυμία του ίδιου του παίκτη. Σύμφωνα με τα όσα βγαίνουν προς τα έξω, ο Μαέ θα επιδιώξει να βρει μία ομάδα σ΄ένα πιο υψηλού επιπέδου πρωτάθλημα. Το γεγονός ωστόσο πως βαδίζουμε στα μέσα του Αυγούστου, άρα σιγά σιγά κλείνει το μεταγραφικό παράθυρο και τα πρωταθλήματα ξεκινούν, μπορεί να αλλάξουν τα δεδομένα.

Γενικά φαντάζει μία περίπτωση που χρειάζεται υπομονή…