Τα γυρίζουν για Λοΐζου

Έχει κοπάσει ο χαμός αναφορικά με το ενδιαφέρον ομάδων του εξωτερικού για τον Λοΐζο Λοΐζου.

Θυμηθείτε ΕΔΩ τι γράψε τις προηγούμενες ημέρες - Λοΐζου, κοίτα τι έκανες!

Το τελευταίο νέο που προκύπτει και πάλι από τον τύπο της Πολωνίας αναφέρει πως τελικά η Λεχ Πόζναν δεν ενδιαφέρεται για τον διεθνή άσο της Ομόνοιας.

Σύμφωνα λοιπόν με το goal.pl, το όλο θέμα με την εμπλοκή του ποδοσφαιριστή με τους πρωταθλητές της χώρας, είχε να κάνει με τον τραυματισμό του Gholizadeh, του βασικού winger της ομάδας.

Παρόλο λοιπόν που επικράτησε ένας μικρός... χαμός τις προηγούμενες ημέρες, η εν λόγω ιστοσελίδα επικαλείται δικές τις πληροφορίες σημειώνοντας πως τελικά ο Λοΐζου δεν απασχολεί την Λεχ.

Όπως διαβάσατε και σε προηγούμενο μας κείμενο, η Ομόνοια δεν έχει κάτι ενώπιών της για τον ποδοσφαιριστή, χωρίς αυτό να σημαίνει αυτόματα πως δεν μπορούν να αλλάξουν τα δεδομένα ανά πάσα στιγμή.

 

 

