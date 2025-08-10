Η Αλ Χιλάλ ανακοίνωσε τον Ντάργουιν Νούνιες!

Έναντι 53 εκατ. ευρώ ολοκληρώθηκε η μετακίνηση του Νούνιες από τους Πρωταθλητές Αγγλίας στην Αλ Χιλάλ, με τους Σαουδάραβες να προσφέρουν ουσιαστικά τη διαφυγή που αναζητούσε και ο παίκτης από το «Άνφιλντ».

Η θητεία του στους «κόκκινους» ήταν αρκετά περίεργη, βοήθησε με γκολ, αλλά ανάμεσα στις υπόλοιπες αναμνήσεις του κόσμου της αγγλικής ομάδας, θα είναι και οι κακές του στιγμές με τις μεγάλες χαμένες ευκαιρίες.

Στην Αλ Χιλάλ, πάντως, περιμένουν ν' αποδειχθεί... πούμα μπροστά από την αντίπαλη εστία, με καίρια «χτυπήματα» στους αντιπάλους!





Bienvenido, Darwin Nunez 🤩💙 pic.twitter.com/zm6DZe7D8x — AlHilal Saudi Club (@Alhilal_EN) August 9, 2025

