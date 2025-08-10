Έβερτον: Προχωράει ο δανεισμός του Γκρίλις από τη Σίτι

Σε διαπραγματεύσεις με την Μάντσεστερ Σίτι για τον δανεισμό του Τζακ Γκρίλις και σύμφωνα με δημοσιεύματα στη Βρετανία είναι σε καλό δρόμο.

«Η Έβερτον έχει διεξάγει περαιτέρω συνομιλίες για την απόκτηση του Τζακ Γκρίλις με τη μορφή δανεισμού από τη Μάντσεστερ Σίτι. Θα κοστίσει περίπου 12 εκατομμύρια λίρες, συμπεριλαμβανομένων των μισθών που καλύπτονται» αναφέρει χαρακτηριστικά το «timessport».

Ο ποδοσφαιριστής δεν φαίνεται να βρίσκεται στα άμεσα πλάνα του Πεπ Γκουαρδιόλα.

sdna.gr