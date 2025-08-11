ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Τέλος από τη Λίβερπουλ ο Τσιμίκας, οδεύει προς Νότιγχαμ!

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Τέλος από τη Λίβερπουλ ο Τσιμίκας, οδεύει προς Νότιγχαμ!

Παρελθόν από τη Λίβερπουλ αναμένεται να αποτελέσει ο Κώστας Τσιμίκας, όπως αναφέρει ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο.

Μετά από πέντε χρόνια αναμένεται να χωρίσουν οι δρόμοι των Reds με τον Έλληνα αριστερό μπακ.

Όπως αναφέρει ο γνωστός Ιταλός δημοσιογράφος, η απουσία του "Τσίμι" από την αποστολή της Λίβερπουλ στον χθεσινό τελικό του Community Shield με την Κρίσταλ Πάλας, μόνο τυχαία δεν ήταν, αφού συνδέεται με το επικείμενο διαζύγιο των δύο πλευρών.

«Ο παίκτης είναι έτοιμος να δοκιμάσει ένα νέο κεφάλαιο», αναφέρει ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο.

Αυτό ωστόσο δεν σημαίνει ότι θα αφήσει και το Νησί ο διεθνής άσος, καθώς η Νότιγχαμ Φόρεστ -του Βαγγέλη Μαρινάκη- προβάλει ως ο πιθανότερος προορισμός του, έχοντας κάνει κίνηση για να τον αποκτήσει, σύμφωνα με το ρεπορτάζ.

Έτσι ο Τσιμίκας ετοιμάζεται να αφήσει το Μέρσεϊσάιντ, έχοντας κατακτήσει ένα Τσάμπιονς Λιγκ, πρωτάθλημα, ένα Κύπελλο και δύο Λιγκ Καπ, μετρώντας συνολικά 118 συμμετοχές με 18 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις.

sdna.gr 

 

 

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Φάνηκε πολύ το... κενό

ΑΕΛ

|

Category image

Mε Αλιασίμ ο Τσιτσιπάς εάν περάσει τον Μπονζί

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Με ερωτηματικά ενόψει Ντιναμό Κιέβου... αλλά ο Καρσέδο ξέρει καλύτερα

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Eνδιαφέρει ΑΕΛίστες, έκτακτη αλλαγή

ΑΕΛ

|

Category image

«Είμαι θυμωμένος. Δεν φέραμε σούπερ σταρ, όμως...»

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

«Όποιος δεν τρέχει δύσκολα θα παίζει» - Τι απάντησε για Ντράζιτς

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Ανακοινώθηκε η συμφωνία με τον Πέρεζ

ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ

|

Category image

Έσφιξε τις γροθιές του και ανακοινώθηκε ο Ρινγκ

ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ

|

Category image

BINTEO: Τα τρία τέρματα του ΑΠΟΕΛ κόντρα στην Ανόρθωση

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Φιλικές δοκιμές με τριάρα του ΑΠΟΕΛ επί της Ανόρθωσης

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Όταν η εξειδίκευση των σωμάτων ασφαλείας σώζει ζωές

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Συνεχίζει στη Λάρισα ο Σαγκάλ

Ελλάδα

|

Category image

Σαν... μεταγραφή ο Φώτης Κίτσος

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Πάει Σαουδική Αραβία με χρυσό συμβόλαιο ο Μασούρας

Ελλάδα

|

Category image

Παίρνει παίκτη από την ΑΕΚ Αθηνών η Ανόρθωση – Η σύνδεση με Σκόκο και Αραούχο

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη