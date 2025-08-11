Πίεση εντός, πίεση κι εκτός γηπέδου

Ο Πάμπλο Γκαρσία είχε την ευκαιρία να μοιράσει χρόνο συμμετοχής σε όλους τους ποδοσφαιριστές προκειμένου να δει τις δυνατότητές τους, λίγες βδομάδες πριν την έναρξη του πρωταθλήματος. Στο πρώτο ημίχρονο φάνηκε ξεκάθαρα ο τρόπος προσέγγισης του Ουρουγουανού, ο οποίος θέλει η ομάδα του να πιέζει ψηλά τον αντίπαλο προκειμένου να κερδίζει μπάλες και να επιτίθεται.

Από εκεί και πέρα, και παρ' όλο που το παιχνίδι ξεκίνησαν οι λεγόμενοι βασικοί, ο Γκαρσία κατέστησε σαφές πως αυτό αναμένεται να αλλάξει. Αυτό που τόνισε ο προπονητής, είναι πως είναι στο χέρι του κάθε ποδοσφαιριστή να διεκδικήσει και να πάρει φανέλα βασικού. Αρκεί να το δείξει με τη δουλειά του στον αγωνιστικό χώρο. «Δεν κοιτάζω διαβατήρια, την 11άδα την κάνουν οι παίκτες. Εάν έρθουν και 10 Βραζιλιάνοι ή 10 Ουρουγουανοί εμένα δεν με ενδιαφέρει. Θα παίζει όποιος δουλεύει και δείχνει στο γήπεδο. Είτε είναι νεαρός είτε μεγάλος σε ηλικία», τόνισε χαρακτηριστικά. Αντιλαμβάνεται λοιπόν κανείς πως κανείς δεν έχει πάρει τη φανέλα στο σπίτι του. Πόσω μάλλον πριν την έναρξη της σεζόν.

Από εκεί και πέρα, ο χρόνος πιέζει τους γαλαζοκίτρινους και στο μεταγραφικό κομμάτι. Η προτεραιότητα πλέον είναι η απόκτηση ενός δεξιού μπακ και ακολούθως ένας μέσου και ενός ακραίου επιθετικού. Με δεδομένο πως σε δύο βδομάδες θα έχουμε την πρώτη σέντρα στο νέο πρωτάθλημα, δεν αποκλείεται εντός της βδομάδας να προκύψουν εξελίξεις στον ΑΠΟΕΛ. Να σημειώσουμε πάντως πως ο Φερνάντο Αλμέιδα βρίσκεται στην Κύπρο και είχε την ευκαιρία να παρακολουθήσει το φιλικό με τον Απόλλωνα στο ΓΣΠ.