«Κονδύλι για αναβάθμιση τριών γηπέδων, τα σωματεία δεσμεύτηκαν ότι θα συμμορφωθούν με τις υποδείξεις του ΚΟΑ»

Πραγματοποιήθηκε σήμερα, 11 Αυγούστου 2025, συνάντηση στα γραφεία του ΚΟΑ στην παρουσία του Προέδρου, της Αντιπροέδρου και Μελών του ΔΣ ΚΟΑ, του Προέδρου και Μελών της Αρχής Αδειοδότησης Σταδίων (ΑΑΣ) και των Προέδρων και Εκπροσώπων των Προσφυγικών Σωματείων (Ανόρθωση Αμμοχώστου, Εθνικός Άχνας, Νέα Σαλαμίνα Αμμοχώστου) με θέμα την αδειοδότηση και αναβάθμιση των τριών σταδίων.

Ο Πρόεδρος του ΚΟΑ παρουσίασε τον υπό έγκριση προϋπολογισμό του ΚΟΑ ο οποίος ετοιμάστηκε στις 17/06/2025 για τα έτη 2026, 2027 και 2028, και περιλαμβάνει πρόνοια για συμπερίληψη κονδυλίου για τη συνολική αναβάθμιση των τριών γηπέδων.

Με τη γνωστοποίηση της δέσμευσης του κράτους για τις αναβαθμίσεις, ο Πρόεδρος της ΑΑΣ ενημέρωσε για τις υποχρεώσεις που έχουν τα εν λόγω σωματεία με σκοπό την ένταξη τους σε πρόγραμμα στατικής και αντισεισμικής αναβάθμισης έτσι ώστε να μπορέσουν να εξασφαλίσουν τα απαιτούμενα Πιστοποιητικά.

Οι εκπρόσωποι των τριών σωματείων, αφού ευχαρίστησαν την Κυβέρνηση, τον ΚΟΑ και την ΑΑΣ για τη συμβολή τους στην συνολική αναβάθμιση των γηπέδων τους, δεσμεύτηκαν ότι θα συμμορφωθούν με τις υποδείξεις του ΚΟΑ και της ΑΑΣ προς την κατεύθυνση αυτή.

Προς υλοποίηση των στόχων αυτών, αποφασίστηκε ότι θα γίνονται μηνιαίες συναντήσεις μεταξύ των εμπλεκομένων με σκοπό την αξιολόγηση της προόδου και την επίσπευση των διαδικασιών.