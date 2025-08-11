ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

«Κονδύλι για αναβάθμιση τριών γηπέδων, τα σωματεία δεσμεύτηκαν ότι θα συμμορφωθούν με τις υποδείξεις του ΚΟΑ»

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

«Κονδύλι για αναβάθμιση τριών γηπέδων, τα σωματεία δεσμεύτηκαν ότι θα συμμορφωθούν με τις υποδείξεις του ΚΟΑ»

Ανακοίνωση από τον ΚΟΑ με αφορμή την συνάντηση του προέδρου του οργανισμού με τα προσφυγικά σωματεία

Πραγματοποιήθηκε σήμερα, 11 Αυγούστου 2025, συνάντηση στα γραφεία του ΚΟΑ στην παρουσία του Προέδρου, της Αντιπροέδρου και Μελών του ΔΣ ΚΟΑ, του Προέδρου και Μελών της Αρχής Αδειοδότησης Σταδίων (ΑΑΣ) και των Προέδρων και Εκπροσώπων των Προσφυγικών Σωματείων (Ανόρθωση Αμμοχώστου, Εθνικός Άχνας, Νέα Σαλαμίνα Αμμοχώστου) με θέμα την αδειοδότηση και αναβάθμιση των τριών σταδίων.

Ο Πρόεδρος του ΚΟΑ παρουσίασε τον υπό έγκριση προϋπολογισμό του ΚΟΑ ο οποίος ετοιμάστηκε στις 17/06/2025 για τα έτη 2026, 2027 και 2028, και περιλαμβάνει πρόνοια για συμπερίληψη κονδυλίου για τη συνολική αναβάθμιση των τριών γηπέδων.

Με τη γνωστοποίηση της δέσμευσης του κράτους για τις αναβαθμίσεις, ο Πρόεδρος της ΑΑΣ ενημέρωσε για τις υποχρεώσεις που έχουν τα εν λόγω σωματεία με σκοπό την ένταξη τους σε πρόγραμμα στατικής και αντισεισμικής αναβάθμισης έτσι ώστε να μπορέσουν να εξασφαλίσουν τα απαιτούμενα Πιστοποιητικά.

Οι εκπρόσωποι των τριών σωματείων, αφού ευχαρίστησαν την Κυβέρνηση, τον ΚΟΑ και την ΑΑΣ για τη συμβολή τους στην συνολική αναβάθμιση των γηπέδων τους, δεσμεύτηκαν ότι θα συμμορφωθούν με τις υποδείξεις του ΚΟΑ και της ΑΑΣ προς την κατεύθυνση αυτή.

Προς υλοποίηση των στόχων αυτών, αποφασίστηκε ότι θα γίνονται μηνιαίες συναντήσεις μεταξύ των εμπλεκομένων με σκοπό την αξιολόγηση της προόδου και την επίσπευση των διαδικασιών.

 

 

 

 

Κατηγορίες

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΑΝΟΡΘΩΣΗΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑΠΑΕΕΚ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Από την ΑΕΛ στην ΑΕΚ Αθηνών!

Φούτσαλ

|

Category image

«Κονδύλι για αναβάθμιση τριών γηπέδων, τα σωματεία δεσμεύτηκαν ότι θα συμμορφωθούν με τις υποδείξεις του ΚΟΑ»

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Με κόσμο το Ανόρθωση - ΑΠΟΕΛ!

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Άφησε σημαντικά χρήματα στη Μίλαν για να πάει στην Κόμο ο Μοράτα!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Επίτροπος του ΟΗΕ ζήτησε τον αποκλεισμό των ομάδων του Ισραήλ από τη UEFA

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ράιαν Μαέ: Το ενδιαφέρον, οι πιθανότητες του transfermarkt και το περσινό 2 στα 5

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

«Θα μπει στο γήπεδο ο Νταβίντ Λουίζ για να τον δει ο κόσμος»

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Τα γυρίζουν για Λοΐζου

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Λίβερπουλ: 7+1 αποχωρήσεις με 200+ εκατ. ευρώ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Το απόλυτο μηδέν!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Τα νεότερα με Χατζηγιοβάνη

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Πίεση εντός, πίεση κι εκτός γηπέδου

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Ο Κόλο Μουανί θέλει να επιστρέψει στην Γιουβέντους

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Γιάννης Αντετοκούνμπο: «Στόχος είναι το μετάλλιο, δεν υπάρχει τίποτα άλλο στο μυαλό μου»

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Τι μπορεί να αλλάξει ο Νίκολιτς ενόψει Άρη

Ελλάδα

|

Category image

Διαβαστε ακομη