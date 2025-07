Γουέστ Χαμ σε Τότεναμ: «Ελάτε πίσω με σοβαρή πρόταση!»

Η Τότεναμ την περασμένη σεζόν κατέκτησε το Europa League και έκλεισε μία πολύ κακή αγωνιστική χρονιά με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Σε αντίθεση με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Οι Λονδρέζοι θέλουν να δώσουν συνέχεια σε αυτά τα αποτελέσματα και γι’ αυτό σκοπεύουν να ενισχυθούν όσο το δυνατόν περισσότερο γίνεται.

Με μεταγραφές ποιοτικές. Σαν αυτή του Μοχάμεντ Κούντους από τη Γουέστ Χαμ. Ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο έκανε γνωστό ότι ο Γκανέζος μεσοεπιθετικός θέλει να συνεχίσει εκεί την καριέρα του. Ωστόσο, για να συμβεί αυτό πρέπει να τα βρουν οι δύο ομάδες από το Λονδίνο. Και αυτό μάλλον δεν θα είναι τόσο εύκολο.

Η Τότεναμ κατέθεσε πρόταση στη Γουέστ Χαμ, όπου δεν είναι ιδιαίτερα υψηλή, σύμφωνα με το «TalkSPORT». Μάλιστα, είχε βάλει μέσα διάφορα bonus στόχων, όπως η κατάκτηση της Premier League και του Champions League, όπου θα μπορούσαν να ανεβάσουν το τελικό χρηματικό ποσό ακόμα περισσότερο. Αλλά η απάντηση των «σφυριών» ήταν κάτι παραπάνω από… επική. «Ας είμαστε ρεαλιστές στο κομμάτι των bonus και καλό θα ήταν να έρθετε με μία καλύτερη πρόταση που να είναι πιο υψηλή», τους είπαν μεταξύ άλλων.

Αν μη τι άλλο μία προσέγγιση που έκανε τους ανθρώπους της Τότεναμ να νιώσουν… άβολα και να καταλάβουν ότι το deal για να γίνει πραγματικότητα έχει ακόμα πολλή δουλειά μπροστά του.

Τότεναμ: Άλλαξε προπονητή. Όμως, αυτό δεν φτάνει

Η προηγούμενη σεζόν δεν ήταν μόνο η δεύτερη χρονιά του Άγγελου Ποστέκογλου στον πάγκο της Τότεναμ. Έμελλε να είναι και η τελευταία του. Ο έμπειρος τεχνικός δεν κατάφερε να πείσει τους ανθρώπους του συλλόγου με την εικόνα της ομάδας στο μεγαλύτερο κομμάτι της σεζόν.

Ο ερχομός του Τόμας Φρανκ δείχνει ότι οι Λονδρέζοι ήταν έτοιμοι για μία κίνηση αναβάθμισης σε αυτό το κομμάτι. Ωστόσο, δεν φτάνει μόνο αυτό. Ο ταλαντούχος προπονητής πρέπει να έχει στα χέρια του και το ανάλογο υλικό, ώστε να πάει με την Τότεναμ, όσο πιο ψηλά μπορεί και γίνεται. Τότε και μόνο τότε οι φίλοι του συλλόγου θα νιώσουν ότι έχει γίνει το επόμενο βήμα για την ομάδα τους.

Για την ώρα πέρα από τη μεταγραφή του Μοχάμεντ Κούντους -που είναι άκρως ποιοτική- δεν έχει υπάρξει κάποια άλλη κίνηση που να δείχνει τις προθέσεις της διοίκησης των Λονδρέζων. Και αυτό αν μη τι άλλο είναι κάτι που δημιουργεί άγχος και αναστάτωση!

🚨 Tottenham's bid for Mohammed Kudus included add-ons that only trigger if they win the Champions League or Premier League 🏆



West Ham have told Spurs to come back with a more realistic offer — they want at least £60M guaranteed 💰📞 [@talkSPORT] pic.twitter.com/uHdomkj9Vg