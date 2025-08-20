Σφραγίζει το πλάνο του ο Ιδιάκεθ

Ολοκληρώνει σήμερα την προετοιμασία της στη Νορβηγία η ΑΕΚ, ενόψει του αυριανού αγώνα με την Μπραν (20:00), στο πλαίσιο του πρώτου αγώνα για τα πλέι οφ του Europa League, με τον Ιμανόλ Ιδιάκεθ να βγάζει τo τελικό του πλάνο για τη σημαντική αναμέτρηση στο «Brann Stadion». Παρότι στο μυαλό του Ισπανού προπονητή έχει σχηματιστεί σε μεγάλο βαθμό το πλάνο που θα επιλέξει αύριο, η τελευταία προπόνηση είναι σημαντική ώστε να καταλήξει στις τελικές του αποφάσεις. To μεγάλο ερωτηματικό όσον αφορά τη σύνθεση της ΑΕΚ σχετίζεται με τον ποδοσφαιριστή που θα επιλεγεί να καλύψει το αριστερό άκρο της άμυνας, καθώς δεν υπολογίζονται ο τιμωρημένος Νάλι και ο τραυματίας Γκαρσία. Σύμφωνα με τις ενδείξεις, ο Ιδιάκεθ αναμένεται να καταλήξει σε έναν εκ των Μιραμόν και Ενρίκες. Αν και ο Ισπανός δεν έχει ακόμη αποφασίσει για τον ποδοσφαιριστή που θα αναλάβει τον ρόλο του αριστερού οπισθοφύλακα θα το πράξει σήμερα. Στα θετικά για τον προπονητή της ΑΕΚ είναι ότι έχει στη διάθεσή του τον Σαμπόριτ, ο οποίος αντικατέστησε στην ευρωπαϊκή λίστα τον Γκαρσία.

Στόχος των κιτρινοπράσινων στον αυριανό αγώνα είναι να συνεχίσουν στον δρόμο των επιτυχιών, όπως έπραξε διαδοχικά με Παρτιζάν, Τσέλιε και Λέγκια. Φτάνοντας σε ένα θετικό αποτέλεσμα, η ΑΕΚ θα αποκτήσει προβάδισμα για πρόκριση ενόψει του επαναληπτικού την επόμενη Τετάρτη στην «Αρένα». Άλλωστε, στη Λάρνακα, με τη στήριξη του κόσμου της, έχει αποδείξει μέχρι τώρα ότι αποκτά σημαντική δυναμική. Δεν είναι τυχαίο ότι μετράει ήδη τρεις νίκες στα φετινά ευρωπαϊκά παιχνίδια (επικράτησε της Παρτιζάν 1-0, της Τσέλιε 2-1 και της Λέγκια 4-1).

Το τελευταίο αποτέλεσμα και η συνολική εμφάνιση απέναντι στους Πολωνούς απέδειξαν ότι, όσο περνάει ο καιρός, η ΑΕΚ αποκτά ακόμη μεγαλύτερη συνοχή και αγωνιστική ισχύ. Ο Ιδιάκεθ πιστεύει ότι η ομάδα του μπορεί να αυξήσει ακόμη περισσότερο τον ρυθμό της αύριο, παίρνοντας το αποτέλεσμα που θα την καταστήσει φαβορί για πρόκριση στη League Phase του Europa League.