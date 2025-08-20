Με ψηλό εμπόδιο αρχίζει ο Άρης την προσπάθειά του στο φετινό πρωτάθλημα, αφού το Σάββατο (19:00) ως τυπικά γηπεδούχος θα υποδεχθεί τον Απόλλωνα. Φυσικά, ο στόχος της νίκης δεν αλλάζει και θα προσπαθήσει να γευτεί το νέκταρ της επιτυχίας. Μόνο που ο προπονητής της «Ελαφράς Ταξιαρχίας», Άρτζομ Ράτζκοφ, δεν μπορεί να φτιάξει τα πλάνα του όπως θέλει αφού υπάρχουν προβλήματα. Τα περισσότερα φυσικά τα είχε και στα παιχνίδια με την ΑΕΚ, όμως ήλπιζε σιγά-σιγά πως θα άδειαζε το ιατρικό δελτίο.

Οι Γκομίς, Σεμέδο και Μουσούντα κάνουν μάχη με τον χρόνο ώστε να είναι έτοιμοι μπας και βρεθούν τουλάχιστον στην αποστολή. Οι πιθανότητες πάντως δεν είναι με το μέρος τους. Πιο αισιόδοξα είναι τα μηνύματα για τον Νίκολιτς που προπονείται με την υπόλοιπη ομάδα, όμως έχει αρκετό διάστημα αποχής. Και σε αυτή την αναμέτρηση είναι δεδομένα εκτός οι Σανέ και Σαρφό.

Το θετικό για τον Λευκορώσο προπονητή είναι πως υπάρχει πλούσιο ρόστερ σε ποιότητα.