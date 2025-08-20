ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Μάχη με τον χρόνο

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Μάχη με τον χρόνο

Αρκετά προβήματα για τον Άρτζομ Ράτζκοφ ενόψει της πρεμιέρας

Με ψηλό εμπόδιο αρχίζει ο Άρης την προσπάθειά του στο φετινό πρωτάθλημα, αφού το Σάββατο (19:00) ως τυπικά γηπεδούχος θα υποδεχθεί τον Απόλλωνα. Φυσικά, ο στόχος της νίκης δεν αλλάζει και θα προσπαθήσει να γευτεί το νέκταρ της επιτυχίας. Μόνο που ο προπονητής της «Ελαφράς Ταξιαρχίας», Άρτζομ Ράτζκοφ, δεν μπορεί να φτιάξει τα πλάνα του όπως θέλει αφού υπάρχουν προβλήματα. Τα περισσότερα φυσικά τα είχε και στα παιχνίδια με την ΑΕΚ, όμως ήλπιζε σιγά-σιγά πως θα άδειαζε το ιατρικό δελτίο.

Οι Γκομίς, Σεμέδο και Μουσούντα κάνουν μάχη με τον χρόνο ώστε να είναι έτοιμοι μπας και βρεθούν τουλάχιστον στην αποστολή. Οι πιθανότητες πάντως δεν είναι με το μέρος τους. Πιο αισιόδοξα είναι τα μηνύματα για τον Νίκολιτς που προπονείται με την υπόλοιπη ομάδα, όμως έχει αρκετό διάστημα αποχής. Και σε αυτή την αναμέτρηση είναι δεδομένα εκτός οι Σανέ και Σαρφό.

Το θετικό για τον Λευκορώσο προπονητή είναι πως υπάρχει πλούσιο ρόστερ σε ποιότητα.

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟμαδεςΑΡΗΣ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

68 νίκες στην Ευρώπη το «τριφύλλι»... και συνεχίζει!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Ευρωμπάσκετ: Οριστικά χωρίς τον Τζάναν Μούσα στη Λεμεσό η Βοσνία/Ερζεγοβίνη

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Κάνει το «μπαμ» ο ΠΑΟΚ και κλείνει τον Ζαφείρη για τον χειμώνα!

Ελλάδα

|

Category image

Στον Ολυμπιακό Λευκωσίας ο Τίτος Προκοπίου

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

|

Category image

Equipe: «Ο Ρενάτο Σάντσες πλησιάζει στη Τράμπζονσπορ»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

«Καρφώθηκε» ο Σαλάχ με την αντίδρασή του όταν άκουσε τον Ράις να... χαίρεται για τη 2η θέση

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Ο Λιοτατής το πρώτο σφύριγμα της σεζόν

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Οι λεπτομέρειες της συμφωνίας Παναθηναϊκού και Σάντσες

Ελλάδα

|

Category image

Toυς θέλει όλους διαθέσιμους

ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ

|

Category image

Δεν παρασύρεται o AΠΟΕΛ... και με 1.200

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Μάχη με τον χρόνο

ΑΡΗΣ

|

Category image

Παίρνει διαφορετική μορφή το ΟΑΚΑ, μεγάλο κέρδος για τον Παναθηναϊκό

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Συμμετοχή του αγωνιστικού μονοθέσιου του Πανεπιστημίου Frederick στο Formula Student Greece 2025

AUTO MOTO

|

Category image

Σφραγίζει το πλάνο του ο Ιδιάκεθ

ΑΕΚ

|

Category image

Η Κύπρος στο παγκόσμιο προσκήνιο με το EuroBasket 2025

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Διαβαστε ακομη