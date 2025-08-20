Toυς θέλει όλους διαθέσιμους

Πιο κοντά στην πρεμιέρα και στο να τεθούν στην διάθεση του Ούγκο Μαρτίνς είναι οι Εμμάνουελ Λομοτέι και Πάμπλο Γκονζάλες. Φαίνεται πως δύσκολα θα προλάβει ο Μάριος Δημητρίου. Πάντως ο Μαρτίνς τους θέλει όλους διαθέσιμους και για αυτό άλλωστε τους προστάτεψε στο τελευταίο φιλικό.

Η εκτίμηση

Από την τελευταία φιλική ήττα από την ΑΕΛ απουσίαζαν οι τραυματίες Λομοτέι, Γκονζάλες και Δημητρίου. Τις επόμενες ημέρες θα διαφανεί κατά πόσο θα επιστρέψουν και θα είναι έτοιμοι για την πρεμιέρα. Η εκτίμηση που υπάρχει είναι πως οι Λομοτέι και Γκονζάλες που είναι βασικοί ποδοσφαιριστές θα προλάβουν την πρεμιέρα της Κυριακής με τον Ακρίτα.

Ανεβάζει τους ρυθμούς

Ο Ούγκο Μαρτίνς ανεβάζει τους ρυθμούς ενόψει Ακρίτα. Μετά την ξεκούραση και το διήμερο ρεπό από σήμερα ο Πορτογάλος προπονητής «φορτσάρει» για την πρεμιέρα. Όπως γίνεται αντιληπτό ο Εθνικός θέλει μόνο νίκη στην πρεμιέρα με τον Ακρίτα.