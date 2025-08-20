ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Toυς θέλει όλους διαθέσιμους

ΝΙΚΟΣ ΜΟΥΛΑΖΙΜΗΣ

Δημοσιευτηκε:

Toυς θέλει όλους διαθέσιμους

Πιο κοντά στην πρεμιέρα και στο να τεθούν στην διάθεση του Ούγκο Μαρτίνς είναι οι Εμμάνουελ Λομοτέι και Πάμπλο Γκονζάλες. Φαίνεται πως δύσκολα θα προλάβει ο Μάριος Δημητρίου. Πάντως ο Μαρτίνς τους θέλει όλους διαθέσιμους και για αυτό άλλωστε τους προστάτεψε στο τελευταίο φιλικό.

Η εκτίμηση

Από την τελευταία φιλική ήττα από την ΑΕΛ απουσίαζαν οι τραυματίες Λομοτέι, Γκονζάλες και Δημητρίου. Τις επόμενες ημέρες θα διαφανεί κατά πόσο θα επιστρέψουν και θα είναι έτοιμοι για την πρεμιέρα. Η εκτίμηση που υπάρχει είναι πως οι Λομοτέι και Γκονζάλες που είναι βασικοί ποδοσφαιριστές θα προλάβουν την πρεμιέρα της Κυριακής με τον Ακρίτα.

Ανεβάζει τους ρυθμούς

Ο Ούγκο Μαρτίνς ανεβάζει τους ρυθμούς ενόψει Ακρίτα. Μετά την ξεκούραση και το διήμερο ρεπό από σήμερα ο Πορτογάλος προπονητής «φορτσάρει» για την πρεμιέρα. Όπως γίνεται αντιληπτό ο Εθνικός θέλει μόνο νίκη στην πρεμιέρα με τον Ακρίτα.

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟμαδεςΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

68 νίκες στην Ευρώπη το «τριφύλλι»... και συνεχίζει!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Ευρωμπάσκετ: Οριστικά χωρίς τον Τζάναν Μούσα στη Λεμεσό η Βοσνία/Ερζεγοβίνη

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Κάνει το «μπαμ» ο ΠΑΟΚ και κλείνει τον Ζαφείρη για τον χειμώνα!

Ελλάδα

|

Category image

Στον Ολυμπιακό Λευκωσίας ο Τίτος Προκοπίου

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

|

Category image

Equipe: «Ο Ρενάτο Σάντσες πλησιάζει στη Τράμπζονσπορ»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

«Καρφώθηκε» ο Σαλάχ με την αντίδρασή του όταν άκουσε τον Ράις να... χαίρεται για τη 2η θέση

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Ο Λιοτατής το πρώτο σφύριγμα της σεζόν

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Οι λεπτομέρειες της συμφωνίας Παναθηναϊκού και Σάντσες

Ελλάδα

|

Category image

Toυς θέλει όλους διαθέσιμους

ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ

|

Category image

Δεν παρασύρεται o AΠΟΕΛ... και με 1.200

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Μάχη με τον χρόνο

ΑΡΗΣ

|

Category image

Παίρνει διαφορετική μορφή το ΟΑΚΑ, μεγάλο κέρδος για τον Παναθηναϊκό

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Συμμετοχή του αγωνιστικού μονοθέσιου του Πανεπιστημίου Frederick στο Formula Student Greece 2025

AUTO MOTO

|

Category image

Σφραγίζει το πλάνο του ο Ιδιάκεθ

ΑΕΚ

|

Category image

Η Κύπρος στο παγκόσμιο προσκήνιο με το EuroBasket 2025

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Διαβαστε ακομη