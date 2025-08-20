Ασφάλεια στο μέγιστο: Το Σπύρος Κυπριανού θωρακίζεται για το FIBA EuroBasket 2025

Μετά το πρόσφατο ECOMMBX Cup στη Λεμεσό, το οποίο λειτούργησε ως γενική πρόβα για τη μεγάλη διοργάνωση, η προσοχή στρέφεται πλέον στην τελική προετοιμασία για το FIBA EuroBasket 2025.

Χιλιάδες θεατές, διεθνείς αποστολές και κορυφαίοι αθλητές θα βρεθούν στην Κύπρο από τις 28 Αυγούστου μέχρι τις 4 Σεπτεμβρίου στο Αθλητικό Κέντρο Σπύρος Κυπριανού και η ασφάλεια αποτελεί το απόλυτο ζητούμενο.

Συναντήσαμε τον Υπεύθυνο Ασφαλείας της διοργάνωσης, Αλέξανδρο Παπαδόπουλο, για να μιλήσουμε για τα logistics security, τις τεχνολογίες που εφαρμόζονται, τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι διοργανωτές και τα πολύτιμα διδάγματα από το ECOMMBX Cup.

- Αλέξανδρε, πριν από μερικές ημέρες είχαμε το ECOMMBX Cup στη Λεμεσό, το οποίο τελικά πόσο βοήθησε να δοκιμαστούν τα πρωτόκολλα ασφαλείας και ποια ήταν τα βασικά συμπεράσματα;

Όταν έχεις μπροστά σου ένα τουρνουά της εμβέλειας που έχει το EuroBasket δεν έχεις περιθώρια λάθους σε κανένα τομέα, ιδιαίτερα σε αυτόν της ασφάλειας. Έτσι λοιπόν ήταν επιτακτική ανάγκη να διοργανωθεί το τουρνουά της ECOMMBX ώστε να δούμε τις αδυναμίες και να τις διορθώσουμε. Ένα από τα προβλήματα που προέκυψαν ήταν η προσέλευση του κόσμου προς το γήπεδο μιας και δεν υπάρχουν αρκετά πάρκινγκ και το οδικό δίκτυο δεν βοηθά καθόλου. Βρήκαμε λύσεις, παρόλα αυτά πρέπει και ο κόσμος να κατανοήσει πως πρόκειται για ένα γεγονός το οποίο αφορά όλους μας και ζητάμε την στήριξη σε κάποια από τα μέτρα τα οποία έχουμε λάβει για την ασφαλή διεξαγωγή του τουρνουά.

- Ποια τεχνολογικά μέσα και υποδομές χρησιμοποιήθηκαν για τον έλεγχο εισόδου και τη διαχείριση του πλήθους, και πώς αυτά θα ενισχυθούν στο EuroBasket;

Όπως προανέφερα η ασφάλεια του γεγονότος είναι αυξημένη οπότε από τεχνολογικής πλευράς χρησιμοποιήθηκαν αψίδες, ανιχνευτές μετάλλων, κάμερες υψηλής ανάλυσης και το ηλεκτρονικό σύστημα εισιτηρίου. Στο EuroBasket θα ενισχύσουμε την ασφάλεια με drones και σκύλους οι οποίοι θα ανιχνεύουν πυρίτιδα. Από εκεί και πέρα είναι σημαντική η παρουσία των επιτηρητών και της αστυνομίας.

- Πώς οργανώνεται ο συντονισμός μεταξύ αστυνομίας, επιτηρητών και εθελοντών για την ομαλή διεξαγωγή των αγώνων;

Όλοι είμαστε κάτω από μια ομπρέλα: Αυτή της ασφάλειας. Δεν ξεχωρίζουμε αστυνομία από επιτηρητές ασφαλείας, πυροσβέστες, νοσοκομους και έρχεται να δέσει σε αυτό η βοήθεια από τους εθελοντές οι οποίοι έχουν ήδη καταλάβει πόσος σημαντικός είναι ο ρόλος τους.

Υπάρχει λοιπόν συνεχείς εκπαίδευση και συναντήσεις με όλες τις αρχές καθημερινά ώστε να είμαστε όσο το δυνατόν πιο έτοιμοι για το τουρνουά και για να πω την αλήθεια από τη δική μου πλευρά είμαι αρκετά ενθουσιασμένος με την πρόοδο όλων.

- Ποιες είναι οι μεγαλύτερες προκλήσεις ασφαλείας για μια διοργάνωση διεθνούς εμβέλειας όπως το EuroBasket και πώς προετοιμάζεστε να τις αντιμετωπίσετε;

Θα σου φανεί περίεργο αυτό που θα πω, αλλά για εμένα είτε έχουμε να κάνουμε με ένα τέτοιου είδους τουρνουά είτε με μια απλή συναυλία πρέπει να δουλέψουμε στο πιο υψηλό επίπεδο όσο αφορά τα μέτρα ασφάλειας. Δεν ξέρεις ποτέ τι θα αντιμετωπίσεις οπότε πρέπει να είσαι για όλα τα σενάρια έτοιμος. Στο συγκεκριμένο τουρνουά μεγάλη σημασία έχει η εξυπηρέτηση του κόσμου δηλαδή ο τρίτος πυλώνας της ασφάλειας μιας και μιλάμε για κόσμο ο οποίος για πρώτη φορά έρχεται στο συγκεκριμένο γήπεδο. Από εκεί και πέρα αναλόγως την επικινδυνότητα των αγώνων προσαρμόζονται τα μέτρα.

- Ποια μέτρα έχουν προβλεφθεί για την αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών (π.χ. υγειονομικό συμβάν, πυρκαγιά, επεισόδιο με φιλάθλους);

Σε συνεργασία με τις αρχές ασφαλείας έχουν παρθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα. Το σχέδιο εκκένωσης έχει εφαρμοστεί ήδη σε εκπαίδευση η οποία περιλαμβάνει όλα τα παραπάνω περιστατικά τα οποία ανέφερες.

Το γήπεδο φυλάσσεται καθημερινώς από την αστυνομία, έχει καθαριστεί η περιοχή περιμετρικά για τυχόν πυρκαγιά και είναι σε πλήρης λειτουργία το σύστημα πυρόσβεσης εσωτερικά του γηπέδου.

Υπάρχει αρκετό ιατρικό προσωπικό κατά την διάρκεια των αγώνων όπως και 3 ασθενοφόρα σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

Όσο για επεισόδια τα οποία μπορεί να προκύψουν είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε οποιαδήποτε συμβάν.

Θεωρώ όμως ότι το τουρνουά είναι μια γιορτή η οποία θα δώσει και το ανάλογο εκτόπισμα στην Κύπρο όσο αφορά της αθλητικές μεγάλες διοργανώσεις.

Όπως αναφέρει και ο Αλέξανδρος Παπαδόπουλος, το FIBA EuroBasket 2025 δεν είναι απλώς μια αθλητική γιορτή, είναι μια πρόκληση οργάνωσης και ασφάλειας σε διεθνές επίπεδο. Το πρόσφατο ECOMMBX Cup έδωσε το πρώτο δείγμα γραφής και αποκάλυψε την προσοχή που δίνεται σε κάθε λεπτομέρεια, από τον έλεγχο της εισόδου μέχρι την άμεση ανταπόκριση σε κρίσιμα περιστατικά.

Με την εμπειρία αυτή και την τεχνολογική υποστήριξη που έχει πλέον στη διάθεσή της, η Κύπρος δείχνει έτοιμη να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις μιας διοργάνωσης που θα την τοποθετήσει στον παγκόσμιο χάρτη του μπάσκετ, σε ένα ασφαλές και πλήρως οργανωμένο περιβάλλον για όλους.