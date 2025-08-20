Δεν παρασύρεται o AΠΟΕΛ... και με 1.200

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Ο ΑΠΟΕΛ γνωρίζει πολύ καλά ότι δεν υπάρχουν εύκολες ομάδες, για αυτό και αντιμετωπίζει με πολλή σοβαρότητα το εκτός έδρας παιχνίδι της πρεμιέρας κόντρα στη νεοφώτιστη Ε.Ν. Ύψωνα. Οι γαλαζοκίτρινοι θα πάνε στο «Αμμόχωστος» (Κυριακή, 20:00) με προσήλωση στον στόχο και με όλα τα στελέχη τους, ελπίζοντας σε ένα νικηφόρο ξεκίνημα που θα βοηθήσει πολύ για τη συνέχεια.

Μαζί του ο ΑΠΟΕΛ θα έχει και 1.200 φίλους του οι οποίοι θα παρακολουθήσουν τον αγώνα από τη νότια κερκίδα. Ο Πάμπλο Γκαρσία διαμορφώνει τα πλάνα του για την πρώτη ενδεκάδα πρωταθλήματος και θα είναι έκπληξη αν γίνει οποιαδήποτε αλλαγή σε σχέση με αυτούς που θεωρούνται βασικί από τα φιλικά παιχνίδια. Οι τελευταίες μεταγραφές, Ρόσα και Νανού, τρέχουν για να προλάβουν να είναι έτοιμοι για να βρίσκονται στην αποστολή.

Στο μεταξυ, διάφορα δημοσιεύματα που ασχολούνται με νέες μεταγραφές στον ΑΠΟΕΛ προκαλούν σύγχυση τόσο στους παίκτες όσο και στον κόσμο! Κάποια υποστηρίζουν ότι ο προπονητής και το επιτελείο του ψάχνουν για δύο επιθετικούς κι άλλα για τρεις (σέντερ φορ και δυο ακραίους). Βέβαια όλα αυτά, λίγες μόνο μέρες πριν την έναρξη των επίσημων υποχρεώσεων, προκαλούν προβλήματα καθώς όλοι θα έπρεπε αυτόν τον καιρό να είναι συγκεντρωμένοι στην έναρξη του πρωταθλήματος.

