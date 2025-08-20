Έκαναν... πάρτι εκτός έδρας Καραμπάχ και Μπριζ με μαγικό Τζόλη

Η Μπριζ έκανε το πλέον αποφασιστικό βήμα για πρόκριση επικρατώντας 3-1 της Ρέιντζερς στο «Άιμπροξ». Ακόμα μία «μαγική» εμφάνιση για τον Χρήστο Τζόλη, κορυφαίο των νικητών, με συμμετοχή στα δύο πρώτα γκολ της ομάδας του.

Με το ίδιο σκορ νίκησε εκτός έδρας η Καραμπάγκ τη Φερεντσβάρος και μοιάζει έτοιμη να επιστρέψει στα «αστέρια» μετά από 7 χρόνια. Τα αποτελέσματα των πρώτων αγώνων στα playoffs του Champions League:

Τρίτη 19/8

Φερεντσβάρος (Ουγγαρία) - Καραμπάχ (Αζερμπαϊτζάν) 1-3

(30΄ Βάργκα - 50΄ Γιάνκοβιτς, 67΄ Μεντίνα, 84΄ Κουρμπανλί)

Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) - Πάφος (Κύπρος) 1-2

(58΄ Ντουάρτε - 1΄ Κορέια, 55΄πεν. Πεπέ)

Ρέιντζερς (Σκωτία) - Μπριζ (Βέλγιο) 1-3

(50΄ Ντανίλο - 3΄ Βερμάντ, 7΄ Σπίλερς, 20΄ Μέχελε)

Τετάρτη 20/8

Μπόντο Γκλιμτ (Νορβηγία) - Στουρμ Γκρατς (Αυστρία) 22:00

Σέλτικ (Σκωτία) - Καϊράτ Αλμάτι (Καζακστάν) 22:00

Βασιλεία (Ελβετία) - Κοπεγχάγη (Δανία) 22:00

Φενερμπαχτσέ (Τουρκία) - Μπενφίκα (Πορτογαλία) 22:00

Οι ρεβάνς θα γίνουν στις 26 και 27 Αυγούστου, ενώ η κλήρωση της League phase είναι προγραμματισμένη για τις 28 Αυγούστου στο Μονακό.