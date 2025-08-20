To πρόβλεψε, πόνταρε και τα... τσέπωσε - ΦΩΤΟ

Η νίκη της Πάφος FC επί του Ερυθρού Αστέρα δεν... εκτόξευσε μόνο τους Παφίτες. Εκτόξευσε και έναν φίλο της ιστοσελίδας μας που πρόβλεψε σωστά, πόνταρε και τα... τσέπωσε.

Συγκεκριμένα βρήκε τη νίκη της Πάφου με 1-2 στο Βελιγράδι και τα δέκα του ευρώ έγιναν 165. Και δεν ήταν εύκολο να κάνεις τέτοια πρόβλεψη. Δεν είναι πολλά τα χρήματα που βάζει στη τσέπη αλλά είναι σημαντικά.

Πάντως μας υποσχέθηκε ένα μικρό κέρασμα. Καλοδεχούμενο.