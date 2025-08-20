Δεν είναι και τόσο θετική η προϊστορία της Ομόνοιας με ομάδες από την Αυστρία. Όμως οι παραδόσεις είναι για να… σπάνε και οι πράσινοι αυτό θα επιδιώξουν απέναντι στη Βόλφσμπεργκερ. Φυσικά το τριφύλλι επιβάλλεται αύριο, (20:00) στο πρώτο παιχνίδι εκτός έδρας, να πάρει ένα αποτέλεσμα που θα τη βάζει σε θέση οδηγού. Συγκεκριμένα τέσσερις φορές φορές στο παρελθόν η Ομόνοια βρήκε απέναντί της αυστριακή ομάδα σε προκριματική φάση. Και ισάριθμες φορές έφυγε με σκυμμένο το κεφάλι.

Το 1989 αποκλείστηκε από τη Ζβαρόφσκι Τιρόλ για τα προκριματικά του Κυπέλλου Πρωταθλητριών (ήττες 2-3 και 6-0), ενώ το 1998 κοντραρίστηκε με τη Ραπίντ Βιέννης και, παρ' όλο που στο Μακάρειο έβαλε τις βάσεις με νίκη 3-1, στον επαναληπτικό γνώρισε την ήττα με 2-0 και αποκλείστηκε.

Πιο νωπές είναι οι μνήμες στις αναμετρήσεις με τη Σάλτσμπουργκ. Το 2010, για τον 3ο προκριματικό γύρο του Champions League, ηττήθηκε στη ρεβάνς με 4-1 και έτσι με το 1-1 του πρώτου αγώνα στο ΓΣΠ είπε αντίο στον θεσμό.

Την επόμενη χρονιά τη βρήκε ξανά αλλά για το Κύπελλο UEFA. Και ο αποκλεισμός ήταν ακόμη πιο... σκληρός αφού μετά τη νίκη με 2-1 στο ΓΣΠ, ηττήθηκε με 1-0 στην Αυστρία και έμεινε εκτός εξαιτίας του εκτός έδρας γκολ που ίσχυε κατά το παρελθόν. Να σημειωθεί πως πέρσι για τη League Phase του Conference League η Ομόνοια επικράτησε με 3-1.

Ήρθε λοιπόν η στιγμή να χαρεί για πρώτη φορά και, αφού το πράξει, να βρεθεί ξανά σε ομίλους του Conference League. Μπαίνει σε αυτές τις διπλές αναμετρήσεις με κεκτημένη ταχύτητα μετά τις τέσσερις σερί νίκες στους δύο προκριματικούς γύρους με το εκπληκτικό 14-0. Καλείται όμως να δείξει το ίδιο ή ακόμη καλύτερο πρόσωπο.

Ενδεκάδα που κερδίζει…

Θα έχει περισσότερα όπλα ο Χένινγκ Μπεργκ στα χέρια του αφού ο Τάσος Χατζηγιοβάνης έχει εδώ και λίγες μέρες μπει με την υπόλοιπη ομάδα και είναι έτοιμος για ντεμπούτο. Όχι από την αρχή αλλά κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης. Οι επιλογές στο αρχικό σχήμα δεν θα διαφοροποιηθούν σε σχέση με την πεντάρα εκτός έδρας επί της Αράζ, με τον Χένινγκ Μπεργκ να ακολουθεί πιστά το ρητό: «Ενδεκάδα που κερδίζει δεν αλλάζει…». Ο Έιτινγκ θα κρατήσει τη θέση στο κέντρο μαζί με τον Κούσουλο, παρ' όλο που χρειάζεται ακόμη λίγο για να φτάσει τους υπόλοιπους σε ετοιμότητα.