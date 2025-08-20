ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Stoiximan: Ειδικές Αποδόσεις στα πλέι οφ του Τσάμπιονς Λιγκ

Το κείμενο που ακολουθεί είναι πληρωμένη διαφήμιση εκ μέρους της Stoiximan Cyprus | 18+ | Παιχνίδι είναι, θέλει όρια | https://safergambling.gov.cy/ | Η Stoiximan κατέχει άδεια Κλάσης Β’ από την ΕΑΣ με αριθμό B018

Με τέσσερις αγώνες που αρχίζουν στις 22:00 συνεχίζεται απόψε η δράση για τα πλέι οφ της League Phase του Τσάμπιονς Λιγκ, με τη Stoiximan να προσφέρει Ειδικές Αποδόσεις για κάθε παιχνίδι.

Στο πρόγραμμα ξεχωρίζει το μεγάλο ντέρμπι ανάμεσα στη Φενέρμπαχτσε και την Μπενφίκα. Η Stoiximan προσφέρει απόδοση 2.60 στη νίκη των Τούρκων, 3.55 στην ισοπαλία και 2.60 στην επικράτηση των Πορτογάλων, με το ενδεχόμενο να σκοράρει ο Βαγγέλης Παυλίδης να αποτιμάται στα 2.25.

Στη Βασιλεία, οι Ελβετοί υποδέχονται την Κοπεγχάγη, με τη Stoiximan να προσφέρει 2.32 στη νίκη των γηπεδούχων, 3.45 στην ισοπαλία και 3.05 στη νίκη των Δανών. Η πιθανότητα να σημειωθούν περισσότερα από 2,5 γκολ στον αγώνα δίνεται στα 2.10.

Στη Γλασκώβη, η Σέλτικ φιλοξενεί την Καιράτ, με τους Σκωτσέζους να προσφέρονται από την Stoiximan στο 1.15 για τη νίκη, την ισοπαλία στα 7.60 και την επικράτηση της ομάδας του Καζακστάν στα 20.00. Το ενδεχόμενο να σκοράρουν και οι δύο ομάδες αποτιμάται στα 2.30.

Τέλος, στη Νορβηγία, η Μπόντο Γκλιμτ αντιμετωπίζει τη Στούρμ Γκρατς. Η Stoiximan προσφέρει 1.65 στη νίκη των Νορβηγών, 4.35 στην ισοπαλία και 4.65 στην επικράτηση των Αυστριακών, ενώ το σενάριο το πρώτο ημίχρονο να ολοκληρωθεί ισόπαλο δίνεται στα 2.50.

Οι αποδόσεις υπόκεινται σε αλλαγές.

