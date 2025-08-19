ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ραμπιό και Ρο έπαιξαν μπουνιές στα αποδυτήρια και «τελειώνουν» από τη Μαρσέιγ

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Ραμπιό και Ρο έπαιξαν μπουνιές στα αποδυτήρια και «τελειώνουν» από τη Μαρσέιγ

Άνω-κάτω η Μαρσέιγ με το... καλησπέρα στη νέα σεζόν

Η ήττα στην πρεμιέρα της Ligue 1 από τη Ρεν των δέκα παικτών από το... 31΄ του αγώνα (0-1) προκάλεσε έντονους κλυδωνισμούς κι εσωτερικές αναταράξεις εντός της Μαρσέιγ, με αρνητικούς πρωταγωνιστές τους Αντριάν Ραμπιό και Τζόναθαν Ρο. Όπως αποκάλυψαν τα ΜΜΕ στη Γαλλία, οι δυο συμπαίκτες πιάστηκαν στα χέρια και αντάλλαξαν μπουνιές στα αποδυτήρια μετά την πρεμιέρα, με τον αθλητικό διευθυντή της ομάδας, Μεντί Μπενατιά, να παρεμβαίνει για να τους χωρίσει.

Η επιβεβαίωση προέκυψε λίγες ώρες αργότερα από την ίδια τη Μαρσέιγ, η οποία χαρακτήρισε απαράδεκτη τη συμπεριφορά των ποδοσφαιριστών της και ενημέρωσε πως πλέον είναι διαέσιμοι προς πώληση.

«Η Μαρσέιγ ανακοινώνει ότι οι Αντρέ Ράμπιο και Τζόναθαν Ρόου έχουν τεθεί στη μεταγραφική λίστα της ομάδας. Η απόφαση αυτή ελήφθη λόγω απαράδεκτης συμπεριφοράς στα αποδυτήρια μετά τον αγώνα με τη Ρεν, σε συνεννόηση με το τεχνικό επιτελείο και σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό της ομάδας. Η απόφαση κοινοποιήθηκε στους δύο παίκτες από τη διοίκηση τη Δευτέρα» τονίζεται στην ανακοίνωση των Μασσαλών.

gazzetta.gr

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Αποδράσεις για Καραμπάχ και Μπριζ με μαγικό Τζόλη

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Μιλόγεβιτς: «Είχαμε πολλούς παίκτες σε κακή μέρα»

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Η απόδραση... ονείρων της Πάφου στο Βελιγράδι

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

O μαέστρος Καρσέδο πήρε το καλύτερο δώρο γενεθλίων

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Άλωσε και το Βελιγράδι η τρομερή Πάφος FC και κάνει κουμάντο στο δρόμο για τ΄ αστέρια!

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Κορυφαίος Ισπανός του εξωτερικού ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Ραμπιό και Ρο έπαιξαν μπουνιές στα αποδυτήρια και «τελειώνουν» από τη Μαρσέιγ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Απόλυτα επιδραστικός ο «διάβολος» Κορέια

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Το 13άρι της ΑΕΛ και οι κινήσεις στα... σίγουρα

ΑΕΛ

|

Category image

Χώρισαν οι δρόμοι του Εθνικού με τον Περατικό

ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ

|

Category image

Ο Άρης είδε στον Καλούλου εμπειρία από υψηλό επίπεδο και ποντάρει πολλά πάνω του

ΑΡΗΣ

|

Category image

ΦΩΤΟ: Ιστορικές στιγμές για τους Παφίτες στο «Stadion Rajko Mitić»

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

H 23άδα της Ομόνοιας που πετάει για Αυστρία - Το πρόγραμμα

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

«Πέταξε» ο Καραλής στη Λωζάνη με νέο άλμα πάνω από τα έξι μέτρα και πήρε την πρωτιά!

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Άλλαξε πρόσωπο στην ενδεκάδα ο Καρσέδο για τη μάχη στο Βελιγράδι

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Διαβαστε ακομη